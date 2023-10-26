انت الان تتابع خبر ”متخليش حد يضحك عليك تاني“ طريقة سحرية تساعدك على التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يعتبر العسل من المواد الطبيعية التي بها معدل عالي من المغذيات والفيتامينات التي يكون الجسم بحاجة إليها، لذلك يحرص العديد من الأشخاص على إدراج العسل في الأنظمة الغذائية التي تخصهم، ولكي تتعرف على العسل الأصلي من العسل المغشوش عليك بمتابعة هذا المقال.

كيفية التمييز العسل الأصلي من المغشوش

هناك العديد من الطرق المستعملة للتمييز بين العسل الأصلي والمغشوش وهذه الطرق تتمثل في:

طريقة تذويب العسل في الماء

هذه الطريقة تكون عن طريق إحضار كوب ماء ووضع قطرات من العسل بها، وحال طفو العسل على الماء يكون مغشوش وحال وصوله إلى أسفل الإناء فهذا العسل يكون أصلي.

طريقة السكب المتتابع

وهي من الطرق القديمة المستعملة لتمييز العسل وتكون عن طريق وضع قطرات العسل وسكبها بشكل بطيء فإذا سكب العسل بشكل مسترسل دون انقطاع يكون أصلي، لكن إذا سكب بشكل متقطع يكون مغشوش.

طريقة اللمس

العسل الأصلي معروف بالملمس الغليظ والسميك، لذلك عندما تذوبه في أي عصير يكن ذلك الأمر صعب ويستغرق مدة طويلة عكس العسل المغشوش فهو يزوب بسرعة.

طريقة النمل

من المعروف أن النمل ينجذب إلى أي شيء يحتوي على سكر بكم عالي والعسل المغشوش به كمية عالية من السكر، لذلك ينجذب إليه النمل بشكل أكبر من العسل الأصلي، حيث إن العسل الأصلي به كمية كبيرة من المواد الطبيعية الطاردة للحشرات.