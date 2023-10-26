انت الان تتابع خبر “فكرة متخطرش على بالك ابدا” سن السكاكين بدون مسن بسرعة الصاروخ هتخلى كل السكاكين حادة جدا زي الموس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يعد سن السكين من أهم الخطوات التي تحرص عليها كل ربة منزل ترغب في أن يتوفر لديها كم السكاكين المتواجد بمطبخها بحيث يكون قاطع وحاد ويصلح للاستخدام سواء لتقطيع الفواكه أو اللحوم أو أنواع الخضار الصلبة النيئة ولذلك ستتعرفين في هذا المقال على طريقة سن السكاكين بدون مسن في البيت وبأسهل الخطوات وبأدوات من المنزل سريعة في استخدامها من أجل التخلص من مشكلة عدم حدة السكين ولذلك سنتعرف في التقرير على الأدوات الموجودة في المطبخ والتي ستسهل من سن السكين بمنتهى السرعة والأمان على ربات البيوت.

سن السكاكين بدون مسن

طريقة سن سكين غير حاد في البيت من أكثر ما تحتاجه ربات البيوت لتسهيل الكثير من مهام الطهي اليومية التي تكون في حاجة إلى استعمال أنواع السكاكين القاطعة وبالأخص اللحوم ولذلك نذكر لك في هذه السطور الأدوات المنزلية التي تستطيعي من خلاها سن السكين بمنتهى السهولة والسرعة والأمان أيضًا.

سن السكين بشريط الألومنيوم

الشرائط الألومنيوم الرفيعة الرقيقة القابلة للثني تعتبر من أفضل الأدوات التي يمكنك من خلالها أن تتخلصي تماما من وجود مشكلة السكين غير الحادة حيث يمكنك أخذ شريط الألومونيوم واحد وثنيه عدة مرات على حسب طول كل شريط واستخدامه في سن السكين بكل سهولة، وتمرير السكين عليه أكثر من مرة حتى تكتسب مستوى الحدة المطلوب.

سن السكين بالكوب الخزف

الكوب الخزف أيضا طريقة ممتازة ووسيلة من وسائل المنزلية المطبخية الرائعة التي ستمكنك من سن السكين خلال لحظات بسيطة فاستعمال الكوب الخزفي سيجعلك تتخلصي من مشكلة السكين غير القاطع وبدون الحاجة إلى مسن، ويمكنك أن تقومي باستعمال الكوب الخزف وقلبه على فوهته واستخدمي قاعدته وحافتها بالتحديد في سن السكين بكل سهولة.

سن السكاكين بالسيراميك والفخار

أيضا يمكنك أن تستخدمي قطعة من السيراميك أو قطعة صغيرة من الفخار تيسر عليك عملية سن السكين فالأمر سيكون بسيط إذا استخدمتي أيٍ من تلك المادتين حيث يمكنك أن تحركي السكين على السيراميك أو على الفخار على مدار دقيقتين وهذا سيجعل السكين حاد وقاطع بالدرجة المطلوبة.

هناك العديد من الطرق المختلفة لسن السكاكين، ولكن الطريقة الأكثر شيوع هي استخدام حجر الشحذ حيث أن حجر الشحذ هو حجر مسطح مصنوع من مواد مختلفة، مثل الماس أو السيراميك أو الحجر الطبيعي.

قدمنا لكم العديد من الطرق التي تساعدك في سن السكاكين وعند استخدام أحد الطرق يتم بخطوات بسيطة يتحرك فيها السكين عدة مرات على حافة قاعدة الكوب وستتخلصي تماما من مشكلة عدم تقطيع السكين للحوم أو الخضراوات لأنه سيكتسب حدته المطلوبة بتمريره على القاعدة الخزفية الخاصة بالكوب هذه الطريقة سهلة وبسيطة جدا لسن السكاكين