انت الان تتابع خبر “اوعي ترميها” لا ترمي ماء سلق المكرونة بعد اليوم لها فوائد عديدة ومتنوعة مش هتستغني عنها ابدا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعتبر المكرونة من الأكلات التي تقبل ربات البيوت على تحضيرها مع أنواع اللحوم لعمل وجبة غذائية متكاملة ومن المعروف أن المكرونة تحضيرها بسيط وسهل على كل ربات البيوت ولكن التخلص من ماء السلق يجب أن نتوقف عنه، لأن له العديد من الفوائد التي يجب أن تستغل وقيمته الغذائية عالية، وذلك لأن ماء المكرونة يحمل الكثير من المغذيات ويمكن استغلاله لعمل الكثير من الأطباق والوصفات المطبخية المختلفة وإليك أهمية استخدام ماء المكرونة.

فوائد ماء سلق المكرونة

من الممكن أن تستخدمي ماء المكرونة عقب سلقها وتقومي بتبريدها ووضعها في إناء أو في عبوة محكمة للاستفادة منها في الكثير من الأغراض التجميلية أو الأغراض الصحية وإليك أهمية استخدامها لعلاج بعض المشكلات التي نوضحها فيما يلي:

ماء المكرونة يخفف تورم القدم

بالفعل يمكن أن يتم وضع ماء المكرونة بوعاء مناسب ويفضل أن يكون دافئ ومن ثم يتم وضع القدمين به وذلك ما سيخفف التورم ويقلل من القشور الموجودة على القدمين، ويرطبها ويعمل على تخفيف الالتهابات وتقليل أثر التورم وذلك لما يحتويه هذا الماء من كميات من المعادن والعناصر الغذائية الهامة للجسم ويمكنك وضع القدمين في الماء مدة تصل لعشر دقائق

أهمية استخدام ماء المكرونة لعلاج الشعر

حيث انهمن الممكن أن تعيدي ترميم شعرك التالف وتحاولي ترطيبه والتخلص من التقصف والهيشان وذلك من خلال استخدام خلاصة ماء المكرونة المحتوية على بعض العناصر الغذائية التي تفيد بصيلات الشعر وفروة الرأس وتحمي خصلات الشعر من التجاعيد ومن الممكن أن تستخدمي ماء المكرونة على شعرك 10 دقائق كما يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز أو زيت الزنجبيل لعمل أفضل مزيج يساعد على فرد وتنعيم شعرك.

فوائد ماء المكرونة لنضارة البشرة

كما أنه من الممكن أن تستخدمي ماء المكرونة لعلاج الكثير من العيوب والتصبغات الموجودة على بشرتك فضلا عن كونه من أهم الخلاصات التي تحتوي على مغذيات وفيتامين أ المفيد لصحة البشرة، وزيادة نضارتها، ويمكنك ايضا أن تتركيه على الجلد لمدة تصل حتى 15 دقيقة وذلك للاستفادة من كل مغذياته.

يمكن أن يساعد ماء سلق المكرونة في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية من المعكرونة على سبيل المثال وجدت إحدى الدراسات أن إضافة ماء سلق المكرونة إلى سلطة الخضار يمكن أن يزيد من امتصاص الكالسيوم من الخضار كما انه يمكن استخدام ماء سلق المكرونة أيضًا في العديد من الاستخدامات الأخرى، مثل ري النباتات أو تنظيف الأطباق.

يفضل عدم غسل المكرونة بعد السلق، حيث أن ذلك سيزيل طبقة النشاء التي تساعد على ثبات الصلصة على المكرونة كما أنه يمكن إضافة القليل من الزيت أو الزبدة إلى ماء سلق المكرونة، حيث أن ذلك سيساعد على منع التصاق المكرونة ببعضها البعض ويفضل تصفية ماء سلق المكرونة قبل استخدامه، حيث أنه قد يحتوي على بعض الشوائب.