انت الان تتابع خبر خطة ذكية وفعالة 100%.. اعملي رجيم البيض لفقدان الوزن الزائد خلال 14 يومًا وشوفي النتيجه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يعد رجيم البيض عبارة عن نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومنخفض السعرات الحرارية، ولكنه على الجانب الأخر غني بالبروتين; وهو مُصمم للمساعدة في إنخفاض الوزن مع عدم تناول البروتين اللازم لبناء العضلات، وكما يوضح الاسم هو قائم على استهلاك البيض كمصدر أساسي للبروتين. حيث يمتلك رجيم البيض على خطط متعددة، وفي كل منها يمكنك فقط شرب الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية العالية، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. مثل معظم الفواكه وجميع أنواع الخبز والمعكرونة والأرز، ومدة النظام 14 يومًا، تأكل فيها الفطور والغداء والعشاء، ولا تتناول وجبات خفيفة في منتصف اليوم بصرف النظر عن الماء أو غيره من السعرات الحرارية.

ماهي العناصر التي يحتوي عليها رجيم البيض

يوجد الكثير من الخطط لحمية رجيم البيض متضمنة على البيض جميعها ولكن تلك الخطة تتمثل علي بروتين قليل:

جدول خطة حمية البيض

يتم تناول أي مصدر للبروتين أو البيض مع الخضار منخفض الكربوهيدرات والجريب فرويت كالآتي:

الإفطار: يتم تناول 2 بيضة مسلوقة + ثمرة جريب فروت أو برتقال، أو عجة بيض بالسبانخ والفطر.

الغداء: يتم تناول نصف دجاجة مشوية + البروكلي المشوي أو المطهو.

العشاء: يتم تناول سمكة + السلطة الخضراء.

وصفات رجيم البيض والجريب فروت

يوجد نظام أخر من حمية البيض هي نظام البيض والجريب فروت، يتم تناول نصف ثمرة جريب فروت في كل وجبة كالتالي:

الإفطار: يتم تناول 2 بيضة مسلوقة + نصف ثمرة جريب فروت .

وجبة الغداء: يتم تناول نصف دجاجة مشوية +البروكلي +نصف ثمرة جريب فروت.

وجبة العشاء: يتم تناول سمكة + نصف ثمرة جريب فروت.

تمتد الحمية على مدار 14 يوم، ولكن بعض الأطباء لا ينصحون بهذا النظام إلا أسبوع واحد فقط لأنه غير متوازن وينصح بإتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن بأمان.

يحتوي على كل العناصر الغذائية الكاملة من ألياف وكربوهيدرات وبروتين ودهون بجانب ممارسة التمارين الرياضية بصورة دائمة.

يشمل البروتين

الفاكهة والخضروات المسموح بها

البيض

الجريب فروت

الدجاج

البروكلي

شرائح الديك الرومي

الهليون

أسماك

الكوسة

الفطر

السبانخ