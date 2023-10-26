انت الان تتابع خبر“اعمليه لاولادك عشان الساندوتشات” طريقة عمل اللانشون بدون لحم او فراخ في البيت بطعم احلى مليون مرة بطعم لذيذ وروعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يمكن لكل أم أن تجهز اللانشون في البيت بطريقة صحية حيث يمكن عمله في البيت دون شراءه من المحلات لأنه يعتبر من أكثر أنواع اللحوم المصنعة التي يوجد عدة محاذير على استعمالها، ولذلك نتعرف في هذا المقال على أهم المعلومات حول طريقة تحضير اللانشون البيتي بطريقة اقتصادية وصحية وبدون إضافة اللحم أو الدجاج بطريقة سهلة ومكونات متاحة في كل بيت، وإليك المكونات وطريقة تحضير اللانشون الاقتصادية.

مكونات عمل اللانشون بدون لحم او فراخ

من الممكن عمل وصفة اللانشون المنزلية سهلة التحضير وبخطوات سريعة لعمل ساندويتشات اللانشون الصحية لأطفالك، والمكونات تكون عبارة عن بعض الأنواع من الأجبان مع مادة زيتية ودون أي لحوم، والمكونات بالتفصيل نعرضها فيما يلي:

مكونات عمل لانشون بيتي صحي

يمكنك أن تبدئي في إعداد وتحضير هذه المكونات الآتية:

4 بيضة.

4 قطعة من الجبن.

نصف كوب زيت ذرة.

لون أحمر مصرح باستعماله صحيًا.

2 ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من البابريكا.

5 ملعقة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من توابل نكهة اللحم و الدجاج.

2 فص ثوم مهروس.

خطوات تحضير اللانشون البيتي

قد لا يكون غنيًا بالبروتين مثل اللانشون المصنوع من اللحوم أو الدواجن كما أنه قد لا يكون له نفس المذاق مثل اللانشون المصنوع من اللحوم أو الدواجن

حضري أفضل أنواع اللانشون بوصفة اقتصادية صحية وسريعة التحضير من خلال متابعة هذه الخطوات المقبلة:

الخطوة الأولى تكون بتجهيز البيض والملح والجبن وفصين الثوم استعدادا لوضعهم في دورق الخلاط.

بعد إضافة المكونات السابقة يمكنك خفقهم في الخلاط جيدًا.

بعد ذلك يمكنك أن تضيفي الدقيق بالتدريج وليس دفعة واحدة، وتشغيل الخلاط.

يتحول الخليط إلى وصفة كريمية يزيد قوامها بإضافة كمية الزيت بشكل تدريجي بالتدريج، ومن ثم يمكنك إضافة اللون الصحي.

بعد الانتهاء من خفق المكونات مع التوابل وإضافة الفلفل الأسود تتم تسوية اللانشون.

طريقة تسوية اللانشون

من السهل تسويته في أكواب من الزجاج أو الاستانليس ستيل وتوضع تلك الأكواب في صينية بها كمية مناسبة من الماء المغلي يتم تغطية كل الأكواب بغطاء كبير وتركه حوالي 40 دقيقة حتى تتم تسوية اللانشون يترك اللانشون حتى يبرد ثم يوضع في الثلاجة ثم بعد 4 ساعات يقطع اللانشون ويحفظ في عبوة محكمة حيث أنه يمكن عمل كميات كبيرة من اللانشون في البيت بمكونات بسيطة جدا وبدون اي لحم او فراخ

فوائد اللانشون أنه خالي من الدهون المشبعة والكولسترول مصدر جيد للبروتين ويحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، مثل الكالسيوم والحديد.خيار صحي للأطفال والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائي نباتي.