انت الان تتابع خبر “امكانيات واحدة وسعر اقل بكتير”.. 3 هواتف بنفس مواصفات الهاتف الخارق سامسونج Galaxy S23 Ultra وبسعر أقل كمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - الشركات العالمية تتنافس جميعها على تصنيع محمول حديث يستحق لفت نظر المشترين، ودائما ولفترات طويلة ماضية كانت الكاميرا الجيدة احدى المميزات التي ترجح كفة هاتف على غيره عند المستهلك، لذلك تسعى الشركات لتوفير كاميرا هاتف بإعدادات متميزة وذات دقة متناهية وصلت ل مئتين Miga pixel ثم تأتي شركة سامسونج وتريد أن تتخطى هذا الرقم وتريد أن تتطور كاميرا للهاتف تصل ل 432 Miga pixel.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:-

يعتبر هذا التليفون الأغلى سعرا في هواتف الاندرويد حاليا يتميز بوجود كاميرا ذات دقة عالية تصل لمئتين Miga pixelوتلك الكاميرا يتميز بها هاتف Galaxy S23 Ultra

لتكلفة الهاتف العالية سنذكر له بعض البدائل فيما يلي.

مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 12 Pro Plus:-

شاشة الهاتف ذات حجم كبير وهو حوالي سبع بوصات

الشاشة تتيح جودة عرض بدقة متناهية تصل ل مائة وثمانين في ألفين وأربعمائة

الشاشة محمية باسكرينة من الزجاج المسمى Corning Gorilla Glass Victus

يعمل الهاتف بمعالج تم تطويره بدقة في التصنيع وصلت ل 6 Nano metre

النوع LPDDR4X سعة ذاكرة الهاتف به هي ثماني الى اثنى عشر gigabyte

أما النوع UFS 2.2. فسعة ذاكرة التخزين الداخلي به هي 256 gigabyte

مميزات هاتف Redmi Note 12 Pro Plus:-

ما يميز الهاتف هو وجود كاميرا خلفية ثلاثية

دقة الكاميرا الأساسية هي مىتين pixel

ودقة العدسة الثانوية هي 8 Miga pixel لمن يريد تصوير فديو أو التقاط صورة سيلفي.

سعة بطارية هذا الهاتف تصل ل خمسة آلاف Milly empire في الساعة

البطارية تعمل على الشحن السريع وقدرة الشحن هي مائة وعشرين وات.

يتم الشحن والذي يصل مائة في المائة فقط في حوالي ثلث الساعة.

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يوجد على أحدى المواقع التجارية على الانترنت خصم على هذا الهاتف وصل ل 13 % أي أن سعره تم تخفيضه لحوالي 14 الف جنيه ونصف بدلا من 16 الف جنيه ونصف.

ولذلك يعتبر بديل لهاتفGalaxy S23 Ultra ذو الكاميرا المتميزة والتي تصل دقتها لمىتين pixel أيضا لكن سعره عالي جدا يصل لأكثر من خمسين الف جنيها مصريا.