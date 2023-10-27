انت الان تتابع خبر “بسعر في متناول الجميع”.. موتورولا تتحدي سامسونج بهاتف جديد بمواصفات عالمية الحق اشتريه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - انتشرت التسريبات في الفترة الأخيرة معلنة أنه سيتم إتاحة إصدار جديد يسمى Motorola Edge 2023، والآن الموعد الرسمي للتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة به، وبالفعل أكدت الشركة المسؤولة عن ذلك الهاتف بأنه سيتم الإعلان عن الهاتف الأحدث الذي سينافس الكثير من الهواتف في هذه الفترة، بالإضافة إلى أنه سيشعل الأسواق، كما أنه جاء بأفضل المواصفات التي يرغب الكثير بها بشرط نزوله بأسعار في متناول الجميع، لذلك تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Motorola Edge 2023

جاءت المواصفات مرضية بالنسبة لكثير من العملاء، والتي جاءت كالتالي:

جاء ذلك الهاتف بشاشة تعمل بالدقة الخاصة وهي FHD+، كما أنه وصل مقاسها إلى ما يقرب 6.6 بوصة.

كما أن الشاشة تعمل بمستوى سطوع حوالي 1200 شمعة.

كما أنه مزود بمستشعر البصمات.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14.

بالإضافة إلى ما سبق جاء هاتف Motorola Edge 2023 بأقوى معالج في هذه الفئة وهو ميدياتيك.

مساحة التخزين الخاصة بالهاتف تبدأ من 256 جيجابايت.

تعمل البطارية بـ 4400 مللي أمبير.

وصلت دقة الكاميرا الأمامية نحو 32 ميجا بكسل، بينما الخلفية وصلت إلى 50 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف نظام 5G.

يتميز ظهر الهاتف بأنه مصنوع من الجلد والذي وصل طوله إلى 158.52 × 71.99 × 7.64 مم.

كما أن الهاتف لا يتجاوز وزنه 168 جرام فقط.