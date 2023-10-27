انت الان تتابع خبر هتخس في أسبوع.. طريقة رجيم التمر واللبن هتخس 7 كيلو خلال أسبوع اعرف الطريقة فوراً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يعمل التمر على القضاء علي الوزن الزائد، حيث انه يمتلك علي كلا من الألياف والأحماض الدهنية. التي تقوم بإبعاد السموم من الجسم والعمل علي تحسين مستوي السكر بالدم بالإضافة إلى القضاء علي الالتهابات. حيث يعمل التمر على محاربة الشعور بالجوع، ويمنح الشعور بالشبع دائما. لأن يحتوي على الكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين والدهون والعديد من المعادن المهمة للجسم. مثل، الحديد والماغنسيوم والنحاس والكالسيوم والصوديوم والأملاح وكثير من الفيتامينات مثل A,B1,2.C. وجميع تلك العناصر مهمة جدا للجسم ولها الكثير من الفوائد. نستعرض طريقة التمر واللبن الذي يقوم بإنقاص وزن الجسم 7 كيلو جرام خلال 14 يوم فقط تابعوا معنا.

رجيم التمر واللبن

الأسبوع الأول: الإفطار: 2 حبة من التمر، كوب من اللبن خالي الدسم، الغداء: سمكه حوالي 300 جرام، ثم شريحة خبز دايت اسمر، خضار، و كوب زبادي خالي الدسم، 2 حبة من التمر. سناك: كوب شاي اخضر بدون سكر، عدد 1بسكويت مصنوع من الحبوب الكاملة مثل الشوفان، العشاء: 2 ثمرة تمر، كوب لبن خالي الدسم، خضار مشوي.

الأسبوع الثاني: الإفطار: 2 حبة من التمر، كوب لبن بدون دسم، الغداء: سمكه حوالي 300 جرام، شوربة خضار ويمكن تغييرها ب حساء الفراخ، شريحة خبز أسمر، كوب لبن خالي الدسم، 2 ثمرة تمر، سناك: كوب شاي اخضر بدون سكر، عدد 1 بسكوتة مصنوع من الحبوب الكاملة، العشاء: 2 ثمرة تمر، كوب من اللبن خالي الدسم، خضار سوتية مع الفراخ أو السمك.



فوائد المياه والرياضة مع الرجيم

من الأفضل تناول عدة كوب من المياه في اليوم يتعدى 2 لتر يوميا. لذلك يساعد علي زيادة معدل الحرق، والمشي لمدة نصف ساعة يوميا في حالة عدم قدرتك علي ممارسة الرياضة. وذلك لشد البطن والجسم كله والقضاء علي الترهلات الناتجة عن إنخفاض الوزن.