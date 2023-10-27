خصم مغري لا يصدق.. الحق اشتري هاتف أوبو A16 في مصر مواصفات عالمية وسعر لا يصدق

انت الان تتابع خبرخصم مغري لا يصدق.. الحق اشتري هاتف أوبو A16 في مصر مواصفات عالمية وسعر لا يصدق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - انتشرت في الأسواق العالمية موبايلات أوبو بشكل كبير، والذي من المعتاد أن يتواجد الخصومات على هذا النوع من الموبايلات سواء كانت من الفئة البسيطة أو المتوسطة أو العالية جدًا، وجدير بالذكر أن الخصومات في بعض الأحيان قد تتعدى الـ 10% والتي تعتبر حوالي 500 جنيه، مما يجعل الهاتف يباع بسعر أقل من الأسعار الأصلية داخل الشركة، وذلك من أجل إرضاء العملاء وكسب الزبائن بنسبة كبيرة، ولمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة حول هاتف أوبو A16 تابعوا معنا هذا المقال.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A16

إليكم المواصفات الخاصة بهاتف Oppo A16 التي يبحث عنها الكثير، والتي تتمثل في الآتي:

جاء الهاتف بالنوع المفضل من الشاشات هو IPS LCD، والتي وصل طولها إلى ما يزيد عن 6.5 بوصة.

بينما الدقة التي يعمل بها الهاتف وصلت نحو 720 × 1600 بكسل.

وبالنسبة لسطوع الشاشة فإنها تعمل بقوة 480 شمعة.

مزود الهاتف بـ 3 كاميرات خلفية، والتي تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، بينما كاميرا السيلفي تعمل بدقة 8 ميجا بكسل.

جاء الهاتف مزود بأفضل المعالجات وهو ميدياتك.

إلى جانب توافر 6 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي.

يمكن استخدام البطاقة الخارجية المصنوعة بوحدات الماكرو.

تعمل البطارية الخاصة بالهاتف بقوة 5000 ملي أمبير، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تسمح بميزة الشحن السريع.

يعتمد الهاتف على نظام أندرويد 13 في التشغيل.

تختلف مساحات التخزين للهاتف والتي تبدأ من 32 جيجا بايت إلى 128 جيجا بايت.