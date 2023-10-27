انت الان تتابع خبر شديد الملاحظة سيعرفه.. هذا الطفل أصبح من أشهر الممثلين الكوميديين هُدد بالقتل ورفض إعلانات الخمور.. من يكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -ولد عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وكان ظهوره للمرة الاول مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزه مليونير".

انه الفنان هاني رمزي الذي لم يحبذ والده دخول نجله المجال الفني في البداية، حيث كان يرغب في أن يستكمل مشوار العائلة التي تعمل في مجال المحاماة والقضاء.

الفنان هاني رمزي يعتبر من الممثلين الكوميديين البارزين في الساحة الفنية وهو متزوج من مواطنة مصرية من أسيوط، هي منى مهاب كامل ولديهما شادي وجيسي من أهم أعماله الفنية فيلم غبي منه فيه مع الفنان حسن حسني وفيلم محامي خلع مع الفنانة داليا البحيري.

وفي مقابلات سابقة كشف هاني رمزي أنه فكّر بالفعل في السابق في الهجرة، ولكن هذا حدث وقت ما تلقى تهديدات بالقتل وكان وقت تولي الإخوان الحكم في مصر.

كما قال الفنان هاني رمزي في لقاء تلفزيوني له إنه يمكن ان يشارك في اي نوع من انواع الاعلانات ما عدا إعلانات "الخمور" موضحا انه ممكن أن يوافق علي اي حملة دعائية لاي منتج وقد سبق وقمت بتصوير اعلان لاحدى شركات الملابس الداخلية للرجال.

وأضاف هاني رمزي رغم الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد تقديمي لهذا الإعلان الا انني لم اندم عليه لانني في النهاية أقدم منتجا غير محرّم وليس به ما يعيبه لذلك أرفض تقديم إعلان عن الخمور والذى قد يفقد شعبيتي خاصة انه من الاشياء المحرمة".