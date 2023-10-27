انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تثير رعب الجمهور: "أرى هذه الكارثة امامي بوضوح تام ولن ينجوا منها إلا من اراد له رب السماء"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية ليلى عبد اللطيف الرعب عند الجمهور بعدما أطلقت توقعاتها للفترة القادمة، مشيرة أنه لن ينجوا منها إلا من اراد له الله.

ليلى عبد اللطيف أكدت ان الكارثة قادمة لامحالة وانها تراها امامها بوضوح تام حيث قالت: "أنا قلقة على لبنان، ولا أستبعد حصول مواجهات في الشارع، وأحداث أمنية وفوضى وشغب، وأتخوف من خضّة أمنية".كما توقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أن يعود شبح الاغتيالات في لبنان والدول العربية والاجنبية.

وأكدت أن التطورات والاحداث العربية القادمة سوف تشكل خطرا كبيرا على العلاقات في عدّة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق، وسنرى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي يزور سوريا، وبشكل مفاجىء، ويلتقي بالرئيس بشار الاسد، وسوف تشكل هذه الزيارة تطورا في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحدي.

وحذرت من أن العالم خلال المرحلة القادمة حالة من الغليان والقلق، وذلك بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولا في افريقيا، والهند والصين.

وأشارت إلى أن بريطانيا في قلب الاحداث المقلقة وإطلاق تحذيرات لدول أوروبية، والاخيرة تتأهب مع الحدث.

وتوقعت أننا سنرى مشهد الكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدّة مناطق ساحلية حول العالم، والموت يخطف الالاف من جراء “التسونامي”، إلا من اراد له الله.اثارت الفنانة الراحلة صباح الجدل بكثرة زيجاتها، حيث بلغ عدد زيجاتها أكثر من تسع زيجات، لكن ماحدث لها أثناء زواجها من رشدي أباظة كانت الصدمة للجمهور.

صباح حكت قصة زواجها وطلاقها من رشدي أباظة في لقاء لها مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عبر قناة ART.وقالت صباح: "مين ميبحبش رشدي أباظة؟! رشدي كان في لبنان بيعمل فيلم (إيدك عن مراتي) 1968، وفي الفيلم ده كنت هلبس فستان عروسة ونتجوز وكده، وخدناها جد أنا وهو، وأنا اتبسطت لأني رشدي جميل".

أضافت: "رشدي كان عنده أخت هنا في صيدا متجوزة، وروحنا اتجوزنا عندها، وهو كان جميل ولايقلي أوي، الموضوع بدأ لما كنا سهرانين بنتعشى وبعدين قالي عايز أتجوزك إيه رأيك، قولتله يلا معنديش مانع، واتجوزنا".

تابعت: "الصحافة كتبت أن صباح اتجوزت رشدي وخطفته من سامية جمال، وأنا خوفت أوي وقولت يا خبر أسود، وأختي قالتلي الدنيا قايمة عليكي، خوفت على اسمي وقولت للمحامي أرجوك عايزة أتطلق، رشدي قال لا يمكن، وأنا أصريت خوفا على فني واسمي.

استطردت: "هو كان متجبر شوية، كان جبار، وطلبت الطلاق، في الأول عاند كتير أوي، وقال لا يمكن أطلق، قولتله خلصني، محبتش الخناق، ولا التمادي في الشرب، ولا حبيت أخطف واحدة من جوزها، وفعلا طلقني.

صباح اليوم التالي لـ زواج الشحرورة صباح من رشدي أباظة، اتصل الدنجوان بشقيقته منيره، وأخبرها أنهما انفصلا ووقع الطلاب بينه وبين الفنانة اللبنانية في بيروت بعد 24 ساعة فقط.

وأوضحت قسمت رشدي أباظة أن سامية جمال غفرت لوالدها ما حدث، مشيرة إلى كونها عاشت معه أطول فترة زواج له، وكانت جيدة للغاية على الجانب الإنساني.