تجربتي مع ماسك الفلفل الحار أقوي وصفة منزلية لنضارة الوجه وإزالة التجاعيد ومقاومة علامات الشيخوخة

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الرياض - احمد نادر - يعتبر الفلفل الحار من أشهر الوصفات التي ظهرت مؤخرًا لإزالة علامات الشيخوخة المبكرة عند النساء والرجال، وتعد الوصفة مجربة للعناية بالبشرة ومقاومة التجاعيد في الوجه، وقام باستخدام هذه الوصفة أشهر المعالجين في عالم التجميل.

ماسك الفلفل الحار لإزالة تجاعيد البشرة

يعد ماسك الفلفل الحار من الوصفات التي تمنع الجلد من تكون علامات الشيخوخة ومن مكونات المطلوبة لعمل ماسك الفلفل ما يلي:

• كوب ونصف من اللبن.

• ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

• قليل من الفلفل الحريف.

• ربع ملعقة من القرفة.

• نصف ملعقة من العسل.

طريقة تحضير ماسك الفلفل الحار لإزالة تجاعيد البشرة

لعمل ماسك الفلفل الحار يجب إتباع الخطوات الآتية:

• خلط كل المكونات السابقة جيدًا.

• وضع الخليط على الوجه لمدة عشرون دقيقة.

• غسل الوجه جيدًا بالماء البارد من بقايا الخليط وملاحظة الفرق.

الآثار الجانبية لماسك الفلفل الحار

يؤثر ماسك الفلفل الحار على أصحاب البشرة الحساسة لذلك لابد من تجربة الوصفة على اليد قبل وضعها على الوجه للتأكد من عدم حساسية البشرة وإذا تسببت في احمرار الجلد لا يتم استخدام الوصفة.

عدد المرات التي يمكن استخدام وصفة ماسك الفلفل الحار

يمكن استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لتجعل البشرة أكثر إشراقا ونضارة وتجعل لونه وردي مشرق.

تجربة الفلفل الحار على وجهي

يستخدم الوصفة العديد من المعالجين بالأعشاب نظرًا لما تحتويه الوصفة فوائد تساعد على الحصول على بشرة صحية ومع استخدام الحليب في تنظيف الوجه بالحليب حتى يتم توحيد لون البشرة ويستخدم مرة واحدة في الأسبوع في البداية وبعد ذلك يستخدم مرتين في الأسبوع أو الشهر.