انت الان تتابع خبر سر تحضير الزيتون المخلل بأبسط المكونات وبنفس مذاقه في المحلات الجاهزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعتبر المخللات من المقبلات المرغوبة في كل الوجبات ونظرًا لأهميتها فتبحث الكثير من السيدات عن السر وراء تحضير مخلل الزيتون الذي يتميز برائحة وطعم مختلف وله فوائد كثيرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية.

مكونات تحضير الزيتون المخلل

يتميز الزيتون بأنه يمكن بقائه لفترة طويلة دون فساد ويعتمد ذلك على طريقة تحضيره بطريقة صحيحة، ويمكن ذلك باستخدام المكونات الآتية:

• كيلو زيتون تفاحي.

• كيلو ليمون.

• نصف كوب ملح.

• نصف كوب ماء.

• أربع ملاعق زيت نباتي.

• عدد اثنان من الفلفل الأخضر.

طريقة تخليل الزيتون

لابد من إتباع الخطوات الآتية بطريقة صحيحة للحصول على زيتون ذات طعم ممتاز وهذه الخطوات هي:

• تحضير كمية من الزيتون خالية من العيوب ومن أفضل الأنواع الزيتون التفاحي لسرعة تحضيره.

• غسل الزيتون جيدًا للتخلص من الأتربة.

• القيام بشق الزيتون بالطول باستخدام السكينة لمساعدة الماء والملح في الدخول إلي داخله.

• يمكن إزالة النواة الداخلية للزيتون وشقه إلي نصفين قبل تخليله.

• يجب تحضير محلول التخليل باستخدام عصير الليمون ووضعه في إناء عميق.

• إضافة الملح والماء إلي عصير الليمون وتقليبه جيدًا.

• القيام بتقطيع الفلفل الأخضر ووضعه في الماء والملح.

• تحضير برطمانات معقمة لتخليل الزيتون.

• وضع الزيتون في البرطمان حتى يمتلئ ومحاولة إخراج الهواء منه بالضغط عليه.

• إضافة الماء والملح فوق الزيتون حتى يتم تغطية الزيتون بالكامل.

• يمكن إضافة قشر الليمون فوق الزيتون.

• إضافة ملعقتين من الزيت على المخلل لمنع دخول الهواء إليه.

• إضافة كيس بلاستيك قبل غلق البرطمان.

• إغلاق البرطمان جيدًا في مكان بارد وجاف لمدة من شهر إلي ستة أشهر.

• يتم فحص المخلل من وقت لآخر للتأكد من عدم فساده.