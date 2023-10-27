انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت عدد من الأماكن والشوارع في مدينة بنها بمحافظة القليوبية من قطع الكهرباء خلال الساعات القليلة الماضية من الجمعة 27 أكتوبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وكشفت شركة كهرباء داخل محافظة القليوبية، في بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في القليوبية

[أعمدة التيار العالي]

قطع الكهرباء

وأضافت شركة كهرباء داخل محافظة القليوبية، أنه تم قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحاً حتي العاشرة صباحاً ، لوجود أعمال صيانة عاجلة بلوحة توزيع منطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء القليوبية ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في القليوبية

قطع الكهرباء

وأشارت شركة كهرباء داخل محافظة القليوبية عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي كفر الجزار – بطا – جزء من منطقة الفلل من محكمة الأسرة وحتى كوبري الفحص

وطالبت شركة كهرباء القليوبية إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية