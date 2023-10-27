انت الان تتابع خبر دكتورة سعودية فاتنة الجمال تعرض 220 ألف ريال لمن يتزوجها غير شرعي وتضع شرطاً فقط يجب توفره في العريس..ماطلبته طير عقول الرجال لن تصدق ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، إعلان غريب لدكتورة سعودية تبحث عن شخص يتزوجها “مسيار”، بدون أي مقابل مالي.

موضحةً أنها ستقوم بمساعدته في انشاء مشروع خاص به وسوف تقدم له مبلغ مالي 220 ألف ريال سعودي اذا وجدت أنه يقدر الحياة الزوجية والعشرة.وفي الإعلان المتداول الذي رصده موقع بوابة الخليج، قالت الدكتورة السعودية أنها مطلقة وتبلغ من العمر 44 عاماً، ولديها وظيفة حكومية ولم تحدد الدكتورة جنسية العريس المطلوب، لكنها اشترطت أن يكون عقيم وعمره فوق 40 عاماً، ويقدر الحياة الزوجية.

ورغم التداول الواسع للاعلان، إلا ان الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شككوا في صحته، واكدوا أنه مجرد إعلان عاري عن الصحة ولا يحتوي على اي طريقة تواصل مع الدكتورة المزعومة تشهد السعودية ارتفاع كبير في نسبة بالتزامن مع زيادة معدلات الطلاق ايضاً، وهو ما يثير مخاوف الكثير من الفتيات الذين يخشون بأن يفوتهم قطار الزواج. وتقول الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم استشارية الطب والأسرة وباحثة اجتماعية سعودية، في تصريحات صحفية ل”سبوتنيك”،

أن زيادة معدلات الطلاق تعود لأسباب عديدة، منها الزواج المؤقت، الذي يتوقع فيه الطلاق بنسبة كبيرة، نظرا لأنه غير مستقر، بالإضافة إلى أن بعض الأزواج لا يرون زوجاتهم إلا ليلة الزفاف، ولا يتحدثون في الهاتف، وذلك يعد من أكثر المسببات التي تؤدي إلى الطلاق. وفيما يتعلق بتأخر سن الزواج، قالت إن الأسباب متعددة، وعلى رأسها التعليم، وكذلك ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والزيجات المؤقتة، وسهولة العلاقات بين الجنسين . إحصائيات وأرقام وتوضح الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن مفهوم العنوسة هو بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج،

وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10 %، ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس وفقاً للتعريف إلى 230 ألفا و 512 عانسا،من بين مليونين و237 ألفا و983 من السعوديات البالغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، اللاتي لم يسبق لهن الزواج.