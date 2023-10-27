انت الان تتابع خبر كذيل الحصان.. فرد الشعر بالنشا والزبادي مهما كان خشن ومجعد سيصبح حرير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعتبر الطرق الطبيعية من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بدون استخدام مواد كيميائية ويعتبر الزبادي والنشا من أهم الطرق الطبيعية في فرد الشعر وجعله ناعم وحرير.

استخدام النشا والزبادي في فرد الشعر

• يساعد النشا على شد ألياف الشعر وفرد التجاعيد فيه ويرطبه ويغذيه، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية أهمها الكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات.

• يحتوي الزبادي على البروتين والفيتامين لتغذية الشعر وتقويته ويحمي الشعر من الجفاف.

خطوات فرد الشعر المجعد

المكونات المستخدمة في فرد الشعر:

• ملعقتين من النشا.

• ملعقتين من زيت الزيتون.

• كوب من الزبادي.

• بيضة واحدة.

• قليل من العسل.

طريقة تحضير وصفة الزبادي والنشا

لتحضير وصفة الزبادي والنشا لعلاج الشعر المجعد لابد من إتباع الخطوات الآتية:

• خلط جميع المكونات السابقة حتى تتماسك العجينة.

• القيام بوضع العجينة على الشعر المبلل.

• تغطية الشعر بفوطة أو قطعة من البلاستيك.

• ترك العجينة لمدة ساعة على الشعر.

• غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

فرد الشعر بطرق طبيعية

• القيام بتكرار الوصف السابقة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

• استخدام ملعقة من عصير الليمون مع الخليط السابق إذا كان الشعر دهنيًا.

• استخدام ملعقة من زيت جوز الهند مع الخليط السابق إذا كان الشعر جافًا.

اضرار استخدام وصفة الزبادي والنشا

بالرغم من الفوائد الكثيرة للوصفة إلا انه يوجد عيوب من أهمها ما يلي:

• قد يرجع الشعر إلى حالته الأولي بعد فترة وبتكون نتيجته غير دائمة.

• قد تتسبب الوصفة في جفاف الشعر خاصة إذا كان الشعر جافًا من البداية.

ما هي بدائل النشا في فرد الشعر

يمكن استخدام بدائل النشا إذا كان غير مرغوب في استخدامه ومن أهم هذه البدائل ما يلي:

• البيض لاحتوائه على خصائص قابضة لفرد الشعر.

• الخميرة تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر.

• عصير الليمون يساعد على تفتيح لون الشعر وتنعيمه.