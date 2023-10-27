انت الأن تتابع خبر توغل إسرائيلي محدود في غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الليلة الماضية بشكل محدود جدا في أطراف بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات المشاة والمدرعات والهندسة نفذت الليلة الماضية توغلا بريا في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لحركة حماس.

وأضافت الإذاعة أن قوات من الفرقة 36 في الجيش عملت لساعات في غزة.

وهذه المرة الثالثة التي يتحدث فيها الاحتلال الإسرائيلي عن توغل بري لقواته في قطاع غزة بينما يقول قادتها السياسيون والعسكريون إنه سيكون هناك اجتياح بري للقطاع "للقضاء على حماس"، بحسب تعبيرهم.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت توغلا محدودا ليل الأربعاء الخميس، بالقطاع الذي تقصفه بشكل متواصل منذ 21 يوما.

على صعيد آخر، أفاد مصدر طبي بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر الجمعة إلى 15، في حين قصفت طائرات الاحتلال مسجدين.

وبين الشهداء الجدد في خان يونس الصحفي إياد أبو ناموس ووالدته.

كما دمرت غارة إسرائيلية مسجدا وعددا من المنازل المجاورة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن طائرات الاحتلال قصفت المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ، وهو ما يرفع عدد المساجد المستهدفة إلى أكثر من 40 منذ بداية الحرب الإسرائيلية قبل نحو 3 أسابيع.

وشمل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر الجمعة خان يونس ومناطق عدة وسط مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى استشهاد مزارعين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل مضيئة في سماء القطاع المحاصر، وقصفت المدفعية والزوارق الحربية للاحتلال خانيونس.

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتواصل فرق الدفاع المدني في حي اليرموك وسط القطاع محاولة انتشال ضحايا قصف إسرائيلي استهدف مبانيَ مكونة من 7 طوابق ومنازل سكنية سويت بالأرض تماما.