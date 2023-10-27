انت الان تتابع خبر لو عندك آثار بقع وحبوب وهالات سوداء استعملي هذا الماسك السحري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية للعناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها ومن هذه الطرق استخدام ماسك الخيار والنشا وذلك للحصول على بشرة رطبة ونقية.

طرق تحضير ماسك الخيار والنشا للبشرة

لتحضير ماسك الخيار والنشا لابد من تحضير المكونات الآتية:

المكونات

• خيارة متوسطة مقشرة ومبشورة.

• ملعقتين صغيرتين من النشا.

• ملعقة عصير ليمون.

• ملعقة زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير

لتحضير ماسك النشا والخيار لابد من إتباع الخطوات الآتية:

• وضع الخيار المبشور والنشا في وعاء صغير وخلطه جيدًا للحصول على خليط متماسك.

• إضافة عصير الليمون وزيت جوز الهند وخلطهم حتى يصبح خليط كريمي.

• القيام بغسل الوجه وتجفيفه فبل وضع الخليط.

• القيام بوضع الماسك على الوجه والرقبة دون ملامسة العين.

• ترك الماسك حتى يجف.

• عمل مساج على الوجه بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة.

• غسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسام.

• وضع أي كريم مرطب على الوجه.

• يستخدم هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا.

ماسك الخيار على البشرة

يمكن استخدام الخيار المقطع إلي شرائح ووضعه تحت العين للتخلص من الهالات السوداء، ويمكن استخدام الماسك على الوجه كله ووضع قطع الخيار على العين للحصول على أفضل النتائج.

فوائد ماسك الخيار والنشا

لماسك الخيار والنشا فوائد متعددة على البشرة من أهمها ما يلي:

• الترطيب العام للبشرة بسبب احتواء الخيار على نسبة عالية من الماء.

• تفتيح البشرة حيث يقوم الخيار بتفتيح لون البشرة.

• تنقية البشرة حيث يساعد النشا على التخلص من الزيوت الموجودة في البشرة.

• تهدئة البشرة حيث يحتوي الليمون على خصائص لتهدئة البشرة وتمنع الاحمرار.