ماسك القهوة والنشا ستندمي أنك لم تستخدميه من زمن

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الرياض - احمد نادر - تبحث الكثير من النساء عن طرق العناية بالبشرة لإظهار علامات جمالها ومن أهم طرق العناية بالبشرة استخدام ماسك القهوة والنشا كمواد طبيعية تساعد على نقاء البشرة ونضارتها.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا

المكونات

لتحضير ماسك القهوة والنشا للعناية بالبشرة لابد من تحضير المكونات الآتية:

• ملعقتين من القهوة المطحونة.

• ملعقة من النشا.

• ماء دافئ.

طريقة التحضير

لتحضير ماسك القوة والنشا للبشرة لابد من إتباع الخطوات الآتية:

• القيام بوضع القهوة والنشا في وعاء وتقليبهم جيدًا.

• إضافة الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام متجانس.

• وضع طبقة رقيقة على الوجه والرقبة وتركه لمدة عشرون دقيقة حتى يجف وغسله بعد ذلك بالماء الفاتر.

• وضع كريم مرطب على الوجه.

• يستخدم الماسك مرتين في الأسبوع.

• يفضل وضع الماسك في المساء بسبب إفراز الكولاجين أثناء النوم للحصول على بشرة نضرة.

• يمكن إضافة ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز إلي الخليط.

فوائد استخدام القهوة والنشا للبشرة

هناك فوائد كثيرة للبشرة عند استخدام النشا والقهوة والتي تتمثل في الآتي:

• تقشير البشرة حيث تساعد القهوة والنشا على إزالة الجلد الميت في البشرة.

• تنظيف المسام حيث تعمل القهوة والنشا على تنظيف المسام وإزالة الدهون وتقلل ظهور حب الشباب.

• تحسين وتوحيد لون البشرة حيث يعمل النشا والقهوة على تفتيح الأماكن الداكنة في الوجه.

• تحسين مرونة البشرة حيث تحتوي القهوة على مواد مضادة للاكسدة التي تقلل من ظهور التجاعيد.