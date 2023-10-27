وفري فلوس الجاهزة.. طريقة عمل التونة في المنزل بدون مواد حافظة سهلة وسريعة هتوفر عليكي كتير

انت الان تتابع خبر وفري فلوس الجاهزة.. طريقة عمل التونة في المنزل بدون مواد حافظة سهلة وسريعة هتوفر عليكي كتيروالان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - التونة من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص لكن بعد زيادة سعرها في الأسواق أصبح من الصعب شرائها بشكل متتالي في كافة ، لذلك سوف نوضح لكم كيفية تحضير التونة كي تتناولها في الإفطار أو الغداء أو العشاء وبتكلفة قليلة جداً وبمكونات متواجدة في كل منزل.

مكونات عمل التونة في البيت

بإمكانك عمل التونة في المنزل بمكونات بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير من الأموال، وهذه المكونات هي:

• عدد أربعة سمك ماكريل.

• ٥ فصوص من الثوم كبير الحجم.

• 3 ملاعق صغيرة من الملح.

• 1/4 كوب صغير من الخل.

• بصلة يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

• خمس فصوص حبهان.

• فصوص من القرنفل.

• عدد ٢ ورق لورا.

• ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

• شرائح من الليمون.

طريقة تحضير التونة

يتم تحضير التونة من خلال مجموعة من الطرق البسيطة والتي تتمثل في:

• أضف عصير الليمون والخل إلى السمك واغسله جيداً ثم قطع منه الخياشيم.

• ضع الماء في الإناء على النار واتركه حتى يغلي ثم أضف الحبهان والملح والثوم وورق اللورا والقرنفل هو الفلفل الأسود وعصير الليمون وقلبهم جيداً.

• ضع مصفاة على الحلة لعمل حمام بخار ساخن ثم ضع السمك على هذه المصفاة واتركه لفترة 30 دقيقة حتى ينضج ثم أخرج الشوك من السمك.

• جهز علبة زجاجية فارغة وضع بها السمك ومعه فصوص الثوم وورق اللورا وعصير الليمون.

• ضع معلقة كبيرة من الزيت على وجه البرطمان ثم أغلقه.

• اترك البرطمان لمدة يومين وبذلك تكون التونة جاز هة للأكل.