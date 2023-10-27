انت الان تتابع خبر مفاجأة القرن ستقلب موازين العالم باكملة .. الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تبشر المصريين وتفرح الجميع: مصر ستصبح أغنى من دول الخليج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة غير متوقعة للمصريين وذلك من خلال توقعاتها الجديدة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" سنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق لمصر عالميّاً.وتحدثت عن ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.

وتوقعت أن يظل محمد رمضان في مكانته كـ"Number one" وحصول محمد صلاح على الكرة الذهبية هذا العام