انت الان تتابع خبر “هيغير حياتك للأبد”.. كريم من الصيدلية هيخلصكي من البقع الداكنة والتجاعيد وهيخيلكي زي القمر والبدر المنور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعاني الكثير من النساء من مشاكل البشرة، ومن أبرز هذه المشاكل البقع الداكنة والتصبغات التي تؤثر على مظهر البشرة وثقة المرأة بنفسها وفي المعتاد تلجأ السيدات إلى استخدام منتجات غالية الثمن لعلاج هذه المشكلة، ولكن توجد وصفات طبيعية بسيطة وفعالة تستطيع أن تكون الحل الأمثل لعلاج تصبغات الوجه وسنتكلم اليوم عن وصفة التخلص من البقع الداكنة.

وصفة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة

تأتي البقع الداكنة نتيجة عدة عوامل أهمها التعرض لأشعة الشمس والتقدم في السن والتغيرات الهرمونية وغيرها، مع وصفة اليوم لتفتيح البشرة سوف تتخلصين من التصبغات نهائيا.

مكونات وصفة تفتيح البشرة والتخلص البقع الداكنة:

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة عسل صغيرة

ملعقة زبادي صغيرة

تحضير وصفة التخلص من البقع الداكنة:

ضعي المكونات الثلاثة في وعاء صغير وحركيهم حتى تصبح عجينة متجانسة.

ضعي الخليط على مكان البقع الداكنة.

اتركي الخليط لمدة ثلاثون دقيقة لكي يجف على بشرتك.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ.

ضعي كريم مرطب على بشرتك.

نصائح للعناية بالبشرة كل يوم

هذه مجموعة نصائح لبشرة صحية ونضرة خالية من البقع الداكنة:

نظفي البشرة كل يوم باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

رطب الجلد بانتظام باستخدام كريم مرطب.

حافظي على البشرة من حرارة الشمس باستخدام واقي الشمس.

تناول الأطعمة الصحية وشرب الماء بكميات كافية.

ابتعد عن التدخين والسهر.