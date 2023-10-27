انت الان تتابع خبر “عشان محدش يضحك عليكي تاني”.. ضاع عمرك وانتي متعرفيش الفرق بين العسل الأصلي والمغشوش.. تعالي أقولك السر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - العسل هو أحد أهم المنتجات الطبيعية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية كما أنه يستخدم في العديد من الأشياء الغذائية والطبية ومع ذلك فإن العسل المغشوش أصبح مشكلة شائعة في الفترة الأخيرة حيث يتم خلطه بمواد أخرى مثل السكر أو المواد الصناعية وبعض المواد الضارة، لذلك سنتحدث اليوم عن طريقة التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش.

طريقة تمييز العسل الأصلي من المغشوش

فيما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها تمييز العسل الأصلي من المغشوش:

1- اختبار الكثافة

العسل الأصلي له كثافة عالية لذلك فإنه ينزل في الماء ولا يذوب بسهولة أما العسل المغشوش فيذوب بصعوبة في الماء ويصبح عبارة عن سائل لزج.

2- اختبار الطعم

العسل الأصلي له طعم حلو طبيعي أما العسل المغشوش فقد يكون له طعم غير طبيعي أو حلو جدا نتيجة إضافة السكر له.

3- اختبار الرائحة

العسل الطبيعي له رائحة مميزة أما العسل المغشوش يكون له رائحة غريبة تدل على إضافة مواد صناعية أو سكر أو غيرها من الإضافات.

5- اختبار الاحتراق

العسل الطبيعي يحترق ببطء وتشم له رائحة طيبة أما العسل المغشوش يحترق بسرعة ويسبب رائحة كريهة.

6- اختبار ورق النشاف

يتم وضع ملعقة من العسل على ورق نشاف فإذا امتص ورق النشاف العسل فهذا يدل على أنه مغشوش أما إذا بقي العسل على ورق النشاف دون أن يمتصه فهذا دليل على أنه أصلي.

7- اختبار الميكروويف

يتم وضع ملعقة من العسل في الميكروويف لمدة ثلاثين ثانية فإذا تحول العسل إلى رغوة فهذا يعني أنه مغشوش أما إذا اصبح العسل سائل باللون الذهبي فهذا دليل على أنه عسل طبيعي أصلي.