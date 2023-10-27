انت الأن تتابع خبر “وفري فلوس أبو العيال”.. طريقة عمل التونة في المنزل موفرة جدا وطعمها أحلى من كل الشركات وتحدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل التونة فى المنزل سهلة جدا ونظرا لارتفاع سعرها أصبح من الصعب على معظم الناس شراؤها كما أن التونة المعلبة تحتوي على مواد حافظة أو إضافات ضارة ولأن التونة من الأسماك الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى فلا غنى عنها لذلك من الأفضل تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل التونة فى المنزل

إذا كنت تبحث عن طريقة صحية ولذيذة لتحضير التونة فإليك طريقة عملها في المنزل:

المقادير

كيلو سمك تونة طازج

نصف كوب ماء

ربع كوب خل

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة طعام عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير التونة:

السمك بشكل جيد بالماء النظيف.

عليك بقطع رأس السمك وقشري الجلد والزعانف.

ثم قطعي السمك إلى قطع بحجم متوسط.

بعدها ضعي السمك في إناء كبير.

ثم أضيفي الماء والخل والزيت وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود.

بعدها ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي.

ثم قومي بخفض الحرارة على المكونات واتركي السمك على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتى ينضج.

دعي السمك يبرد بصورة جيدة .

بعدها ضعي السمك في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة.

املئي البرطمانات بالسائل الموجود في طهي السمك.

أغلقي البرطمانات بإحكام.

ثم اتركي البرطمانات في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

يمكنك إضافة التوابل الأخرى التي تفضلينها إلى التونة مثل الثوم والبصل والبقدونس وإذا كنت تفضلين التونة مع الزيت تستطيعين إضافة الزيت إلى السائل الناتج من طهي السمك