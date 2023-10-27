“لبشرة زي الكوريين”.. كريم النشا المعجزة في التفتيح استخدميه بهذه الطريقة وشوفي الفرق بنفسك

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رياض - احمد صلاح - كريم سحر النشا ومعجزاته للبشرة لا حصر لها وهو من المكونات الطبيعية التي توفر العديد من الفوائد مثل تبييض البشرة فهو يساعد على تفتيحها وتوحيد لونها كما أنه يمنح البشرة الترطيب والنعومة، وسنقدم لكم طريقة تحضير كريم النشا لبشرة مثل بشرة الكوريين من خلال المقال.

كريم النشا لبشرة مثل الكوريين

تشتهر بشرة الكوريين بنعومتها وبياضها ويعود هذا إلى العديد من العادات التي تقوم بها الفتاة مثل النظام الغذائي الصحي والعناية بالبشرة بالوصفات الطبيعية ومن أهم هذه الوصفات هو كريم النشا.

مكونات كريم النشا لبشرة الكوريين:

كوب من الأرز الأبيض المطحون.

ملعقة طعام من نشا الذرة.

ملعقة طعام من ماء الورد.

ملعقة طعام من العسل.

زيت اللوز الحلو .

طريقة تحضير كريم النشا لبشرة الكوريين:

قومي بغسل الأرز المطحون بالماء بشكل جيد.

ضعي النشا وماء الورد إلى الأرز المطحون مع التحريك حتى تتجانس المكونات.

بعدها أضيفي العسل وقلبي مرة أخرى.

ثم ضعي زيت اللوز الحلو للحصول على كريم ناعم الملمس.

ضعي كريم النشا على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة عشرين دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

نصائح:

استخدمي كريم النشا لبشرة الكوريين مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك وضع الكريم في الثلاجة لمدة أسبوع.

فوائد كريم النشا لبشرة الكوريين

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يمنح البشرة الترطيب والنعومة.

يساعد على إزالة البقع الداكنة والكلف.

يعالج حب الشباب وآثاره.

يشد البشرة ويمنع ظهور التجاعيد.