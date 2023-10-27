انت الان تتابع خبر “أحلى من هريسة أحمد حسنين”.. بطعم أحلى من الجاهز حضري الهريسة الاسكندراني وخلي جوزك ياكل صوابعه من حلاوتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - الهريسة الإسكندرانية الأصلي هي من الحلويات الشرقية المشهورة في محافظة الإسكندرية ونظرا لطعمها الرائع والمميز يقبل عليها الناس من كل مكان حيث تتميز بلونها الذهبي وطعمها الحلو اللذيذ، لذا يبحث الناس عن طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة مثل محلات الحلواني.

طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية

المقادير:

كيلو من دقيق السميد

كأس جوز هند

كوب من السكر

كوب سمن سائح

كوب من الحليب

كأس من عسل الجلوكوز

رشة فانيليا

الحشو:

كوب طحين

كأس من السكر

كوب مكسرات

كأس شربات

طريقة تحضير الهريسة الإسكندرانية:

احضري وعاء كبير واخلطي به السميد مع جوز الهند والسكر والسمن والحليب وعسل الجلوكوز والفانيليا.

ثم حركي المكونات بشكل جيد حتى تصبح عجينة متماسكة.

بعدها قسمي العجينة إلى نصفين.

ثم افردي نصف العجينة في صينية فرن مدهونة بالسمن.

احضري وعاء آخر وضعي الطحين والسكر والمكسرات.

ثم وزعي الحشو فوق طبقة العجينة في الصينية.

قومي بفرد النصف الآخر من العجينة على الحشو.

قسمي الهريسة إلى مربعات أو مستطيلات.

ثم ضعي الهريسة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتى ينضج العجين.

اسقى الهريسة بالشربات وهي باردة.

طريقة عمل شربات الهريسة

قومي بإحضار وعاء وضعيه على النار وضعي السكر والماء.

ثم أضيفي عسل الجلوكوز واخلطي المكونات.

اتركي الشربات على النار حتى يغلي ثم اتركيه لمدة عشر دقائق.

بعدها ارفعي الشربات عن النار واتركيه حتى يبرد.

للحصول على لون ذهبي للهريسة الاسكندراني يمكنكِ دهن سطحها بالزبدة قبل وضعها في الفرن ويمكنك إضافة مكونات أخرى للحشو حسب الرغبة مثل الفواكه الجافة أو الكريمة.