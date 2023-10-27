انت الان تتابع خبر “في أقل من دقيقتين”.. فكرة سحرية ل سحب الفلوس من ماكينة الـ ATM بدون فيزا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - من المعتاد أن يتم استخدام الفيزا لكي يتم سحب اي مبلغ من المال من خلال مكينة ال ATM ويريد العديد من الأفراد أن يقوموا بسحب النقود دون الحاجة إلى وجود فيزا ولهذا السبب قامت الكثير من البنوك بتفعيل تلك الخدمة من خلال التعاون مع شركات المحمول المختلفة الموجودة في مصر وتم ذلك لكي يتم تسهيل عملية سحب النقود على المواطنين، ولهذا سوف نقوم بتوضيح كيفية سحب النقود من خلال ماكينة الصرف دون الحاجة إلى وجود الفيزا في هذا المقال.

طريقة سحب النقود من ماكينة الصرف بدون استخدام الفيزا

عندما يتم استخدام تلك الطريقة في سحب النقود فهذا يسهل على المواطنين عملية السحب، وتلك الطريقة تكون كتالي :

لابد أن يكون الشخص مشترك في خدمة المحفظة الإلكترونية وتلك الخدمة تتم من خلال استخدام الهاتف المحمول على سبيل المثال خدمة شركة فودافون كاش.

يتم القيام بطلب الرقم *9# على الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

بعد ذلك يتم اختيار الرقم الخاص بالسحب عن طريق استخدام ماكينة الصرف.

القيام بكتابة المبلغ الذي سوف يتم سحبه.

القيام بكتابة كلمة المرور الخاصة بالمحفظة الإلكترونية.

ثم كتابة كلمة المرور المتغيرة التي تم استقبالها على الهاتف المحمول.

كتابة هذا الرقم على ماكينة الصرف ثم كتابة رقم الهاتف المحمول.

تحديد قيمة المبلغ الذي سوف يتم سحبه وبعد ذلك القيام بتأكيد عملية سحب النقود.