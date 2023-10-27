انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: أول صورة لشيخ العرافين الذي يقوم بفضح الفنانين في برنامج العرافة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت حسابات فنية اخيرا عن هوية شيخ العرافين والذي يقوم بفضح أسرار النجوم في برنامج العرافة للاعلامية بسمة وهبة.

شيخ العرافين دائما مايثير الجدل، حيث يحاول دائما إثارة الجدل واستفزاز جميع الفنانين الذي تستضيفهم بسمة وهبة في برنامجها الشهير.

واحدة من فقرات البرنامج هي الشيخ العراف والذي يثير الجدل دائما بفضح أسرار الفنانين بشكل صريح للغاية، الأمر الذي لم يعجب البعض منهم، حتى أن البعض ترك البرنامج وغادر الاستديو.

شيخ العرافين دائما مايثير الجدل في برنامج العرافة، وقد تساءل عدد كبير من المشاهدين عن هوية وحقيقة شخصية شيخ العرافين.

مصدر كشف لاحدى المواقع هوية مقدم الشخصية عبر فقرات البرنامج وهو الصحفي محمد معوض، الذي يعمل مديرا لتحرير البرنامج، كما أنه يعمل أيضا مديرا لتحرير برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور لمدة ثلاث أيام أسبوعيا، كما عمل من قبل مديرا لتحرير برنامج صباح دريم وبرنامج صباح الخير يا مصر وعدد من البرامج.

وبحسب مصادر قريبة من البرنامج، فإن معوض قام بدور شيخ الحارة أيضا خلال البرنامج الذي قدمته الإعلامية عبر قناة القاهرة والناس منذ 4 سنوات وحقق انتشارا ملحوظا في تلك الفترة.

وأكدت المصادر أن معوض يبذل مجهودا كبيرا في جمع المعلومات الخاصة حول الضيف وخاصة المعلومات التي لا يعرفها أحد من خلال الاستعانة بمصادر قريبة من المصدر ومن خلال صحفيين على علاقات طيبة بالمصادر وغيرها من الطرق التي تمكنه من الحصول على المعلومات، كما يعتمد على تغيير صوته من خلال مهندس الصوت بالاستوديو.