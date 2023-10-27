انت الان تتابع خبر أوعى تقتله في البيت.. لن تصدق خطورة قتل البرص أو الوزغ داخل المنزل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في فصل الصيف هو وجود بعض الحشرات الغريبة ومن أكثر الأشياء المزعجة التي توجد بكثرة في فصل الصيف هو البرص، ولهذا يريد العديد من الأشخاص التخلص من وجود البرص في المنزل فيقوموا بعمل الكثير من الطرق للتخلص منه مثل شراء بعض المبيدات الحشرية الكيميائية، ولأن وجود البرص خطر على الأفراد سوف نقوم بتوضيح كيفية التخلص من البرص في هذا المقال.

كيفية التخلص من البرص بطريقة آمنة

يوجد الكثير من المبيدات الحشرية الكيميائية أثبتت فاعليتها في التخلص من البرص والأنواع الأخري من الحشرات ولكن المبيدات الحشرية الكيميائية قد تعمل على حدوث حساسية لدى بعض الأشخاص بسبب وجود بعض المواد الضارة على الصحة بها، ولهذا السبب أصبح الإقبال على المواد الطبيعية للتخلص من الحشرات وخاصة البرص كبير لأن تلك المواد تكون آمنة على صحة الإنسان.

وصفات طبيعية للتخلص من البرص

من أهم الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من البرص الموجود في المنزل الوصفات التالية :

من الممكن أن يتم وضع كمية من المياه الباردة في الإمكان المنتشر بها البرص في المنزل حيث أن البرص يفضل السكون في منطقة دافئة.

يلجأ البعض إلى وضع مصاصة غراء وعندما يمر البرص بجانبها يلتصق بها على الفور ويتم التخلص منه بسهولة.

من الممكن أن يتم وضع قشر البيض في أماكن وجود البرص لأنها تخاف منه حيث أنه يمثل وجود بعض الحيوانات التي سوف تفترسه.