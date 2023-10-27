انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفت الفرق بينهم من زمان.. العنب الأحمر والأخضر لن تصدق أيهما مفيد أكثر !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العنب من أكثر الفاكهة التي يطلبها الكبار والصغار لما يتميز به من مذاق مميز ولذيذ، كما أن العنب له الكثير من الفوائد التي نعجز عن حصرها، وذلك بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها إليها الجسم، وتتنوع وتختلف أنواع العنب فمنه العنب الأحمر والأخضر والأسود وغيرها، ولكن ما الفرق بين كل هذه الأنواع وما هي فوائد العنب، هذا ما سوف نتناوله في هذا الموضوع، فقط تابعونا.

فوائد العنب الأخضر والأحمر

إليكم بالتفصيل أهم فوائد العنب

الأحمر والأخضر:الأخضر

أولا: فوائد العنب الأخضر

يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات.

لا توجد به سعرات حرارية عالية لذا فإنه لا يحتوي على الكوليسترول.

توجد به مادة الكاتيكين وتعتبر من أهم مضادات الأكسدة الفلافونويدية.

توجد به نسبة مناسبة من أيونات البوتاسيوم.

ثانيا: فوائد العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على مادة الفلافونويد والتي تعطي العنب اللون الأحمر والأسود، تعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة.

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع بسبب احتوائه على مادة الفلافونويد.

يقي من أمراض القلب والشرايين.

الفرق بين العنب الأخضر والأحمر

توجد عدة اختلافات بين العنب الأحمر والأخضر وهي كالتالي:

الطعم

العنب الأحمر دائمًا يكون طعمه ومذاقه ألذ من العنب الأخضر.

الوقاية من الأمراض السرطانية

العنب الأخضر به نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة إذا ما قورن بالعنب الأخضر، ومن أهم فوائد مضادات الأكسدة أنها تقي الجسم من خطر الإصابة بالأورام السرطانية وبعض الأمراض الأخرى.

أكد بعض الباحثون أن العنب الأحمر يساهم في الحد من الإصابة بخطر سرطان الثدي والقولون والرئة، لذا ينصح بتناول قدر كافي من العنب يوميًا.