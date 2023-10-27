انت الأن تتابع خبر حطي الملح في عداد الكهرباء هـ توفري استهلاك الكهرباء لنص النتيجة كانت صدمه وانا اتصدمت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض العديد من المنازل والأعمال التجارية لمشكلة تزايد فواتير الكهرباء، وهذا يجعل الكثيرين يبحثون عن طرق لتقليل استهلاكهم الكهربائي ومن بين هذه الأساليب، هناك حيل غير شرعية يستخدمها بعض الأشخاص بهدف خفض فواتير الكهرباء ومن باين هذه الحيل الشهيرة والمحظورة هي وضع كيس ملح على عداد الكهرباء القديمة.

وضع كيس ملح على العداد

وضع كيس ملح على العداد هو إجراء غير شرعي يستخدمه البعض على أمل تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء يعتقد البعض أن وضع كيس الملح على العداد يمكنه تقليل دوران العداد وبالتالي تقليل الكهرباء التي يُسجلها ولكن يجب التنويه إلى أن هذا الإجراء ليس فقط غير شرعي بل يمكن أن يتسبب في عواقب قانونية ومخاطر صحية.

تحذير وزارة الكهرباء والطاقة الكهربائية

وزارة الكهرباء والطاقة الكهربائية قد حذرت بشدة من استخدام هذه الحيل غير الشرعية وأعلنت عن عقوبات مشددة لمن يُثبت استخدامهم لمثل هذه الأساليب. من ضمن العقوبات المحتملة يمكن أن تتضمن الغرامات المالية وفصل التيار الكهربائي عن المنزل أو المنشأة المخالفة.

المشكلة ليست مجرد وضع كيس ملح على العداد، بل هناك العديد من الحيل الأخرى التي يقوم بها البعض بهدف تقليل فواتير الكهرباء بطرق غير شرعية من بين هذه الحيل الأخرى:

وضع مقاومات بالعداد: يتم وضع مقاومات تسبب مشكلة في دوران العداد وبالتالي تسجيل كميات أقل من الكهرباء المستهلكة.

تركيب ريموت كنترول: يتم تركيب جهاز تحكم عن بعد يسمح بتشغيل وإيقاف العداد دون فصل التيار الكهربائي.

اتلاف مكونات العداد: بعض الأشخاص يقومون بإتلاف مكونات العداد بأي وسيلة ممكنة لتقليل دورانه.

قلب طرفي العداد: يتم تغيير توصيل الأسلاك لجعل العداد يدير بالاتجاه المعاكس.

تركيب سكينة كهرباء: يتم تركيب جهاز يفصل التيار الكهربائي عن العداد ويعيد تشغيله بشكل منفصل.

وبهذا الحيل السليمة يمكنك توفير الكهرباء بسهولة ودفع فواتير بسيطة لعداد الكهرباء بشكل شهري، فقط كل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات الصحيحة من أجل تصحيح وضع الاستهلاك.

توفير استهلاك الكهرباء

ينبغي على الأفراد أن يكونوا على علم بأن استخدام مثل هذه الأساليب غير المشروعة لتوفير الكهرباء يعرضهم للمسائلة القانونية بدلاً من ذلك، يتعين على الأفراد البحث عن سبل شرعية لتقليل استهلاك الكهرباء، مثل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين عزل المباني حراريًا، واستخدام أجهزة كهربائية فعالة من حيث الطاقة هذه الأساليب ليست فقط أخلاقية ومسؤولة بيئيًا، بل هي أيضًا قانونية وتساهم في الحفاظ على استدامة الموارد وتقليل الضغط على البنية التحتية للكهرباء.