عندك بسكويت مدارس؟ تعالي أقولك طريقة عمل كيك البسكويت المذهلة في المنزل!!

انت الان تتابع خبرعندك بسكويت مدارس؟ تعالي أقولك طريقة عمل كيك البسكويت المذهلة في المنزل!! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد نادر - كيفية تحضير كيك البسكويت في المنزل ، تعتبر وصفة كيك البسكويت واحدة من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل. إنها تحظى بشعبية كبيرة بين السيدات، والجميل في هذه الوصفة هو أنها تأتي بخطوات بسيطة ومكونات متاحة بسهولة. إليكم كيفية تحضير كيك البسكويت في المنزل:

المكونات كيك البسكويت في المنزل

500 جرام من البسكويت.

كوب من اللبن السائل.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا.

للتزيين: مكسرات أو قطع شوكولاتة.

طريقة التحضير كيك البسكويت

أولاً، احضري وعاءًا كبيرًا وضعي فيه البسكويت واقسميه إلى قطع صغيرة. يمكنك استخدام الكبة أو المطحنة للقيام بذلك بسهولة.

في وعاء منفصل، ضعي الزبدة والسكر البودرة، ثم قومي بخفقهما جيدًا حتى يتجانسا وتحصلي على خليط ناعم.

بعد ذلك، أضيفي مستخلص الفانيليا إلى الخليط واستمري في الخفق.

قومي بإضافة اللبن السائل تدريجيًا إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس ومتجانس.

الآن، قومي بإضافة البسكويت المفروم إلى الخليط وامزجيهما جيدًا حتى يتغلف البسكويت بالخليط.

احضري صينية مناسبة وضعي بعض السمن فيها أو قومي بتغطيتها بورقة زبدة.

اسكبي خليط الكيك في الصينية وامهري السطح بطريقة مسطحة لضمان التوزيع المتساوي.

ضعي الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى يتماسك الكيك تمامًا ويصبح باردًا.

بعد ذلك، قومي بتقطيع الكيك إلى قطع بالحجم الذي تفضلينه.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الكريمة بين الطبقات من البسكويت إذا كنت ترغبين في تجربة نكهة إضافية.

استمتعي بكيك البسكويت اللذيذ وقدميه لعائلتك وضيوفك.



يُنصح بتجربة أنواع مختلفة من البسكويت في هذه الوصفة لتحقيق تجربة ممتعة ومختلفة في كل مرة تحضير كيك البسكويت تذوقي اللذة والسعادة مع هذا الكيك الشهي الذي يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل.

طريقة تحضير كيكة البسكويت بسهولة

وفي النهاية، يمكن القول أن تحضير كيك البسكويت هو عملية ممتعة وسهلة. بعد مزج البسكويت مع المكونات الأخرى والتبريد، ستحظى بكيك لذيذ مع نكهة الشوكولاتة والبسكويت المقرمش يمكنك تزيينه بالشوكولاتة أو الكراميل وتقديمه في مناسبات خاصة أو كنكهة لذيذة في وجبة القهوة استمتع بتحضيره وبالنكهة الرائعة التي سيقدمها لك ولضيوفك.

طريقة تحضير وصفة بسكويت الزبدة

بسكويت الزبدة هو وجبة خفيفة لذيذة وسهلة التحضير. احتاجي إلى 150 غرامًا من الزبدة الناعمة ونصف كوب من السكر البودرة. اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى تحصلي على خليط ناعم ثم، أضيفي كوبين من الدقيق وقلبي المكونات حتى تتجانس شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني خبز. قومي بسحب طرف شوكة على وجه كل كرة. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية واخبزي البسكويت لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون. استمتعي ببسكويت الزبدة المنعش!