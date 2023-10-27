انت الان تتابع خبر فاكرين الفنان عصام شكري؟ لن تصدقوا كيف أصبح بعد غياب 14 عام!! تغير تماماً.. المفاجأة سبب اختفائه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث الفنان عصام شكري، أسباب اختفائه عن الوسط الفني طوال الفترة الماضية لمدة 14 عامًا، حيث كان آخر أعماله الفنية هو مسلسل النهر والتماسيح الذي عُرض عام 2009.

وقال عصام شكري: ابتعدت عن المجال الفني عشان فجأة لقيت كل اللي بيتعرض عليّا مش ده اللي كنت بقدمه على مستوى الأدوار، حتى الورق مش حلو وشكل الدراما اختلف بعد الثورة، وفي ناس جديدة ظهرت لكن مفيش الروح اللي كنا شغالين بيها.

وتابع: في الأول كان بيتعرض عليّا أعمال، لكن مش كتير وكنت برفضها لأن الحاجات اللي بتتقدم حاليًا دون المستوى مع احترامي لكل اللي موجودين.

يشار إلى أن مسلسل نهر التماسيح دارت أحداثه حول منيرة عبد المحسن، التي تنشئ جمعية أهلية باسم جمعية حماية نهر النيل، لكنها تواجه في المقابل حملة هجوم عنيفة تتَّهمها بتبديد أموال المشروع في غير البند المخصص لها، وتكتشف مع مرور الوقت أن المدبّر لتلك الحملة بعض المستفيدين من إلقاء مخلفات مصانعهم في نهر النيل.

يذكر أن عصام شكري شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتعاون مع كبار النجوم، أبرزهم الفنان الراحل شكري سرحان، والفنان الراحل نور الشريف، والفنان يحيي الفخراني، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسل أوبرا عايدة واستطاع من خلاله أن يحتل مكانة مميزة بين نجوم جيله.