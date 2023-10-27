انت الان تتابع خبر هذه الطفلة البريئة أصبحت فنانة شهيرة ووقع في حبها الكثير من النجوم لشدة جمالها وانتهت حياتها مع زوجها الطبيب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات فنية صورة طفلة صغيرة، تبين لاحقا انها أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال ووقع في حبها الكثير من نجوم الفن.

.انها الفنانة فاتن حمامة الذي بلغت شهرتها لجميع أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، فهي ممثلة يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية.

فاتن حمامة عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.

تزوجت من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها نادية ذو الفقار وانفصلا بعد 6 سنوات معا.

ثم تزوجت من كبير السينما المصرية والعالمية عمر الشريف وظلا معا فترة طويلة تميزا خلالها أمام محبيهم بأفضل ثنائي في الوسط الفني ولكن انفصلا بسبب اتجاه عمر الشريف وتركيزه على التمثيل في الخارج.

ولكن آخرا تزوجت فاتن حمامة من الطبيب محمد عبد الوهاب الذي استطاع أثر قلبها والاستحواذ عليه رغم ذيع صيت قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف حتى انتهت حياتها وهو بجانبها ظل أبا وزوجا لها حتى توفيت.