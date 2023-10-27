انت الان تتابع خبر "زوجتي طلعت متجوزة عليا وكنت بحسبها تنام في الشغل".. متصل يفجر غضب مبروك عطية بأوقح سؤال وهذا رده الصادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار زوج مصري حفيظة الداعية المصري مبروك عطية بسؤال غريب عن ما أدى إلى انفعاله على الهواء.

وتلقى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، سؤالا من أحد المتابعين بشأن «جمع زوجته زوج آخر معه».

وقال السائل في رسالته: «مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟».

ورد الدكتور مبروك عطية، خلال مقطع فيديو على يوتيوب، على السؤال مبديا استغرابه منه، قائلًا: «أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم إنتوا الاثنين، وإزاي تقول أنت هذا الكلام».