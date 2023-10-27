انت الان تتابع خبر “هتخليها بتبرق”.. طريقة سحرية للتخلص من حروق الطاسة بمكون بسيط في مطبخك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - طاسة القلي من أكثر أدوات المطبخ إستخداما مما يتجمع عليها الدهون والحروق. وذلك الأمر جعل سيدة المنزل تقوم بالبحث عن الطرق التي تساهم في تنظيف تلك الطاسات وتخلصها من الحروق التي بها واستطعنا أن نجد وصفة فعالة بواسطة البيكنج بودر فمن خلال البيكنج بودر يمكن أن نتخلص من حروق الطاسات من أول استخدام هترجعلك كأنها جديدة، مما يوفر العديد من النقود بدلا من شراء طاسات باهظة الثمن وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر خلال السطور القادمة.

أفضل مادة لإذابة الدهون والزيوت المتراكمة

تعتبر هذه المادة من أحسن الطرق الفعالة في القضاء علي الدهون وتنظيف الآواني كل ماعليكي هو إحضار هذه المكونات والتي جاءت كالآتي :

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من ملح الليمون.

2معلقة من سائل التنظيف.

2 معلقة من عصير الليمون.

كوب من الخل.



طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر لتنظيف الطاسة

للحصول علي أقوي النتائج عليك بإتباع الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي:

أولاً نحضر الطاسات المحترقة .

ثم نقوم بوضع المكونات بها ونرفعها على النار ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق.

ثم بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بغسلها بواسطة الفرشاة والمنظف. وسوف نلاحظ إذابة جميع الحروق والدهون التي بها من أول استخدام للوصفة.