البحوث الفليكة المصرية تصعق المصريين وتتوقع كارثة عنيفة في هذه المنطقة وتدعو السكان لأخذ الحيطة والحذر في هذا التوقيت بالضبط.

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الرياض - روايدا بن عباس - قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن من الوارد علميًّا أن تنقسم القارة الأفريقية وينفصل جزء منها بسبب زحزحة القارات والنشاط الزلزالي.

نشاط زلزالي في شرق أفريقيا

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" الفضائية: "أهم المناطق التي بها نشاط زلزالي وجيولوجي أخدود شرق أفريقيا وبداية هذا الأخدود انشقاق البحر الأحمر الذي يتسع بمتوسط 1 سم سنويًّا ويزيد الاتساع نسبيًّا شمالًا، وجنوبًا من الهضبة الإثيوبية وحتى غربا للمنطقة الفاصلة ما بين رواندا والكونغو وجنوبًا حتى تنزانيا مناطق تشهد زلازل متكررة وعليها نشاط بركاني".

منطقة الأخدود الأفريقي.

وأكد القاضي: "الأخدود الأفريقي العظيم بعد ملايين السنوات سينشق وينفصل ويكون جزيرة بمفرده على غرار ما حدث في البحر الأحمر".

انقسام قارة أفريقيا

وأضاف القاضي: "جنوب إثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا سينفصلون عن القارة الأفريقية ويتجهون شرقا ويبنون قارة خاصة بهم".

انفصال سيناء

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "شبه جزيرة سيناء ما بين خليجي السويس والعقبة والنشاط الممتد من خليج العقبة للبحر الميت شمالًا للأناضول وخلال اتجاهات حركة القشرة الأرضية ستنفصل وتكون جزيرة صغيرة بالأراضي الفلسطينية ولبنان، وهذا سيحدث بعد ملايين السنوات".