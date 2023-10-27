انت الان تتابع خبر الي يشوف شعرك مش هيصدق”.. وصفة جبارة صارخة لتطويل الشعر شبر كامل في شهر واحد فقط..جربيها حالا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الشعر الطويل هو حلم الكثير من النساء والرجال، فهو يمنح إطلالة جذابة وأنيقة، ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على شعر طويل وصحي،.

خاصةً مع العوامل البيئية الضارة والعوامل الوراثية،وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتعزيز نموه، ومن أشهر هذه الوصفات وصفة الجيلاتين.

وصفة الجيلاتين لتطويل الشعر

الجيلاتين هو بروتين مشتق من الكولاجين الحيواني، وهو عنصر مهم في بناء الشعر والأظافر والجلد، ويحتوي الجيلاتين على الأحماض الأمينية اللازمة لنمو الشعر الصحي، كما أنه يساعد على تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

ملعقة صغيرة من الجيلاتين

نصف كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من خل التفاح

قطرات من زيت الخزامى (اختياري)

طريقة التحضير

اخلطي الجيلاتين والماء الدافئ في وعاء صغير حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.

أضيفي خل التفاح وزيت الخزامى (اختياري) إلى الخليط.

ضعي الخليط على شعرك الجاف، واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد وصفة الجيلاتين لتطويل الشعر

تساعد وصفة الجيلاتين على تطويل الشعر وتعزيز نموه بالعديد من الطرق، منها:

تقوية بصيلات الشعر: يساعد الجيلاتين على تقوية بصيلات الشعر، مما يساعد على منع التساقط وتعزيز النمو.

تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس: يساعد الجيلاتين على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يوفر إمدادًا أفضل بالعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.