انت الان تتابع خبر من هو الفنان العربي الأغنى الذي دخل موسوعة جينيس وتجاوزت ثروته كل التوقعات وتكهنات..لن تتخيلوا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتقد الجمهور أن الفنان الشهير عادل إمام هو أغنى فنان في الوطن العربي، وذلك بسبب أجره العالي طوال مسيرته الفنية التي استمرت لأكثر من خمسين عامًا.

.ولكن منصة "أرابيان بيزنس" كشفت عن حقيقة مدهشة حول هوية الفنان الأغنى في العالم العربي، وتبين أنه ليس عادل إمام.

نشرت المنصة تقريرًا يستعرض قائمة بأغنى نجوم الغناء العرب، وتصدرها النجم عمرو دياب، الذي حصل على لقب "أغنى مطرب عربي" بثروة تقدر بـ 41 مليون دولار أمريكي.

حقق عمرو دياب هذه الثروة من عدة مصادر بالإضافة إلى الغناء.وتضمن التقرير العديد من المعلومات حول ثروة عمرو دياب التي سنستعرضها في السطور التالية:حجم ثروة عمرو دياب:

بلغت ثروته 41 مليون دولار أمريكي، وقد حقق هذا المبلغ من الغناء وشركة خاصة وبراند ملابس وشركة تنظيم حفلات.

يعتبر واحدًا من الفنانين الأعلى أجرًا سواء في مجال الغناء أو الإعلانات.

قام بالتعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لطرح أغانيه على منصة "عالم عمرو دياب"، وقد بلغت قيمة التعاقد 10 ملايين دولار.بالإضافة إلى ذلك، افتتح عمرو دياب أول متجر إلكتروني باسم "عالم عمرو دياب" في يونيو الماضي لبيع منتجات تحمل اسمه وتوقيعه وصورته. وقد تعاون أيضًا مع شركة روتانا لسنوات بمبلغ 21 مليون جنيه مصري. وفي عام 2016، أسس شركة "ناي فور ميديا" لإنتاج وإدارة الأعمال وتنظيم الحفلات

في خبر طريف وغير متوقع، قامت ابنة نجم شهير بالسخرية من تغيير شكل عمرو دياب، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية. وقد لا يصدق الجميع أن الشخص الذي سخر منه الابنة هو شبيه بائع البطيخ!

لقد تمكن الفنان الشهير عمرو دياب من كسر الحواجز وتحقيق رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية، حيث حصد عددًا كبيرًا من جوائز الموسيقى العالمية وحقق مبيعات مذهلة في الشرق الأوسط.وفي أخبار أخرى، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورًا لافتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي. وقد احتفل الهضبة بالافتتاح برفقة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. ويعتبر هذا الفندق الأول في سلسلة فنادق تحمل نفس الاسم التي ستشارك فيها شركة إعمار الإماراتية برئاسة السيد محمد العبار.