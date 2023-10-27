انت الان تتابع خبر “احسن من حلواني العبد بكثير” كيفية تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه بملعقة واحدة بس واعملى حلويات كثير لعيالك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - الكريم شانتيه يمكنك بمكونات ومقادير بسيطة للغاية تحضير الكريم شانتيه بمنتهى السهولة من مواد خام بسيطة ومتوفرة في منزلك بدون الحاجة إلى شراء كريم شانتيه خام من متاجر بيع مستلزمات الحلواني كما أن تلك الطريقة سريعة وغير مكلفة وتنتج لكِي كم كبير من الكريمة يستخدم في تغطية الكيك ويعمل على توفير أفضل حشوة مميزة للحلويات سواء الشرقية أو الغربية، ولذلك نتعرف على طريقة تحويل كوب من الحليب إلى الكريم شانتيه المميز الغني بوصفة سهلة.

كيفية تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه

كوب كامل من الحليب ويفضل أن يكون كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من مكون الجيلاتين النباتي.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقه صغيرة من الفانيليا.

اثنين ملعقة من السكر البودر.

طريقة التحضير

يمكنك أن تحضري حلوى الكريم شانتيه الغنية من خلال توفير المكونات السابقة ومتابعة هذه الخطوات الآتية لعمل أفضل كريمة غنية بطعم لذيذ يمكن أن نغطي بها الكيك أو نحشي بها أنواع من الحلوى مثل الإكلير أو عمل الكنافة بالكريمة وغيرها من الوصفات التي تحتاج للكريم شانتيه ونحضره كالتالي:

في اناء مناسب ضعي مادة الجيلاتين بالماء الفاتر ومن ثم قومي بالتقليب الجيد ثم وضع الإناء على النار حتى يذوب الجيلاتين تماما لمدة تصل حتى دقيقة واحدة ودقيقتين.

بعد ذلك يمكنك أن تضعي كمية الحليب مع السكر والفانيليا ثم خلط جميع المقادير إلى أن تتجانس بشكل كامل.

إضافه مكون الجيلاتين الزائب في الماء على الحليب مع السكر المخفوق ثم استمري بخلط جميع المكونات ويفضل استعمال المضرب الكهربائي لسرعة الخفق والوصول للقوام المطلوب.

ستحصلي بتلك الطريقة على أفضل كريم شانتيه غني وكثيف القوام من كوب واحد فقط من الحليب الطازج.

طريقة عمل الكريم شانتيه بنكهة الشيكولاتة

يمكنك تحضير المكونات الآتية:

كوب من بودرة الكريم شانتيه.

3 ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب من الحليب.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير

قومي بتحضير وعاء ضعي فيه كل المكونات وحضري الخافق الكهربائي ثم يتم خلط المكونات باستمرار مدة ثلاث دقائق حتى تحصلي على كريم شانتيه كثيف القوام بنكهة وطعم الشيكولاتة