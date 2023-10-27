انت الان تتابع خبر بعد أن تأكدوا من تحقق تنبؤاتها الكارثية.. الجمهور مرعوب من توقعات ليلى عبد اللطيف للشهور القادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ان تحققت توقعات ليلى عبد اللطيف تصدر عالمة الفلك محركات البحث بشكل كبير للغاية، حيث تعتبر من أشهر المتنبئين في الساحة العربية واصبح البعض من الجمهور يأخذون توقعاتها على محمل الجد.

وأحدثت ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك اللبنانية الجدل الواسع والضجة الكبيرة بما تحدثت به حول التنبؤات التي باعتقادها أنها ستحدث على المستوى الدولي والعربي، حيث تكهنت بالكثير من التغييرات والتطورات التي قد تصل إلى كوارث من ضمنها فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

وتتنبأ ليلى عبد اللطيف بحدوث حداد كبير في دولة المغرب، وقوع بعض الكوارث الطبيعية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنبأت العرافة ليلى عبد اللطيف أنه سيحدث تطور ملحوظ على المستوى الاقتصادي والعسكري في مصر.

وفي وقت سابق أعلنت ليلى عبد اللطيف، في لقاء تلفزيوني، بأن المغرب سوف يتعرض لهزة أرضية قوية سيشعر بها جميع سكان المملكة.

واستنادًا إلى توقعاتها، أشارت ليلى إلى أن الژلزال سوف يسبب حالة من الھلع والخۏف بين السكان، فضلاً عن وقوع بعض الأضرار الطفيفة.

أما توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 للمملكة المغربية، فتنبئت أن هناك اكتشافًا لثروة نفطية ضخمة في الصحراء الغربية، واكتشاف الغاز في المغرب في ذلك الوقت.

وأكدت أن هناك ستكون هناك قرارات ملكية كبيرة مرتبطة بتهدئة الأوضاع للشعب المغربي، واستمرار نمو الاقتصاد مع انخفاض معدلات البطالة وأخيرًا، سيتم تطوير البنية التحتية بشكل ملحوظ بوجود بناء الطرق والمطارات الجديدة.