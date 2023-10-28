انت الان تتابع خبر الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف توجه تحذيراً حاسماً ومرعباً للسعوديين: هذا ماسيحدث في السعودية قبل نهاية شهر اكتوبر فخذو حذركم ولا تغادروا منازلكم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف تحذيراً للشعب السعودي، حيث كشفت ماسيحدث في نهاية فصل الخريف.

وقالت العرافة الشهيرة أن نهاية فصل الخريف ستهطل أمطار غزيرة في عدة مناطق في السعودية ينتج عنها سيول جارفة وفيضانات ستتسبب في خسائر مادية وبشرية.

ودعت ليلى عبداللطيف سكان مدينة جدة غربي السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة نشرات الطقس الجوية خلال الأيام القادمة.

كما توقعت أن تشهد السعودية هذا العام شتاء هو الأقوى منذ سنوات وسيبدأ في أواخر شهر نوفمبر المقبل.