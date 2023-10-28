انت الان تتابع خبر المنجم العالمي ميشال حايك يوجه رسالة هامة للشعب المصري: "انتظروا المفاجأة في شهر نوفمبر"!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه الفلكي الشهير ميشال حايم رسالة غير متوقعة للجمهور المصري، حيث توقع ماسيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2023وقبل نهاية 2023، قال ميشال حايك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبقى خاطفا للأنظار وسيبقى حاصدا أعلى نتيجة بين الرؤساء.

وأضاف الفلكي اللبناني قائلاً:" مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر بسد النهضة".

وأضاف: "الدولار ورغم ارتفاعه ما راح يقف بطريق النهضة، ورغم العلامات الإيجابية هناك هزة في الاقتصاد، وسيكون هناك شائعات حول سحب الأموال من البنوك والإفلاس".

وتابع: "الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية وشرم الشيخ عزه ويتغلب على محاولات كسره وإخماد وهجه.واستطرد:" الذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع".

وتوقع ميشال حايك أن تدخل مصر ستدخل في أكثر من حالة حداد رسمي على شخصيات عدة، من بينهم واحدة غير مصرية، لكنها "عزيزة على مصر" على حد تعبيره.