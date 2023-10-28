انت الان تتابع خبر محمد نجاتي: احنا في عصر التريند.. وارفض ان بناتي تعمل فيديوهات علي "التيك توك" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على برنامج "free time" والذي يعرض علي شاشة قناة هي، وتحدثت عن التريند وعن برنامج التيك توك.

وقال: إننا في عصر التريندات مش الأعمال الفنية والتريند الإيجابي هو اللي بيستمر زي مثلًا جائزته احسن ممثل عالمي في " فيلم عرق البلح" ماكنش في وقتها سوشيال ميديا تظهر دوري.

وتابع: ارفض ان بناتي تعمل فيديوهات علي برنامج "التيك توك" بهدف كسب دولارات لإنه مكسب مفهوش محتوي ماحبش اعمله ولا بناتي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد نجاتي مسلسل "بابا المجال"، بطولة كلا من: مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ، إنتاج كامل أبو علي، إخراج أحمد خالد موسى.