انت الان تتابع خبر صديقتي سافر زوجها وهي لاتستطيع ان تصبر وتمارس هذا الفعل كل ليلة بشراهة.. متصلة جريئة تباغت هبة قطب ورد مزلزل من الأخيرة احرج المذيع وافقده النطق. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دائما ما تتلقى الدكتورة “هبه قطب” استشاري العلاقات الأسرية والزوجية اسئلة محرجة عبر الهواء مباشرة

وتلقت الدكتورة سؤالا غريباً من متصلة خلال لقاء ببرنامج “بوضوح”، مع الاعلامي “عمرو الليثي,المذاع على قناة “الحي

وقالت المتصلة أن صديقتها جوزها يسافر كثير وتجوز عرفي من وحدة ولما عرفت مراته حالتها النفسية بقت سيئة ورجعت تفعل عادة سيئة مع اصدقائها سهر وشرب ولما رجع جوزها من السفر، لاتريد أن تقرب منه

وردت هبة قطب أن البنت غير محتاجة لهذه الامور لأنه لايوجد لديها الالحاح وليس من طبيعتها لكن المرأة المتزوجة تعلم كيف يكون هذا الأمر.

واكدت أن المرأة المتزوجة يجب أن تستحمل زوجها، وسفره وعمله، وبغض النظر هو أتزوج أو لا، لأن عليها المحافظة على بيت الزوجية.