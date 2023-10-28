انت الان تتابع خبر ربنا نجاها منه.. صدمة بعد فضح السبب الحقيقي لطلاق أبو جوليا وسماح سهيل.. لن تصدق ماذا فعل بها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حقق الشيف أبو جوليا شهرة واسعة في مجال الطهي، وكان يظهر منفردا أثناء تصويره لفيديوهات الطبخ، لكن كانت لا تخلو تلك الفيديوهات من تعليقات زوجته سماح سهيل الطريفة بصوتها دون ظهور صورتها، كما اشتهر عن أبو جوليا مناداته لزوجته لتذوق أكلاته، فهو دائما ما يقول عبارة: طتعي ذوقي يا مرتي.

والعام الماضي، أثار طلاق أبو جوليا، ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة بسبب الحالة وقصة الحب التي جمعتهم فعادة ما كان يظهر الثنائي سويًا في العديد من الفيديوهات المختلفة عبر السوشيال ميديا، حتى أشعلت زوجة الشيف أبو جوليا الأجواء برسالتها الصارمة.

أعلنت الدكتورة سماح سهيل، خبر انفصالها عن الشيف أبو جوليا العام الماضي قائلة: لا يطاق، الشعور بتراكم المعاناة الغرامية ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر.

وتابعت الطبيبة قائلة: لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك.

وكشف مصدر مقرب من سماح سهيل أن سبب الطلاق يعود لخيانة أبو جوليا لها أكثر من مرة مع معجباته.

ويعتبر أبو جوليا، 32 عاماً، من الشخصيات المشهورة جداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو فلسطيني وانتقل إلى العمل والسكن في بريطانيا حيث يعمل مترجماً، واسمه الحقيقي محمد خالد سبيتة. ويحمل الجنسية البريطانية.

وأحب أبو جوليا العمل في مجال الطبخ منذ نعومة أظافره، وهو في عمر 13 عاماً وذلك بتشجيع من جدته، ومن ثم عمل في مجال الحدادة، إلى أنتقل في العام 2017 إلى المملكة المُتحدة للعيش والعمل هناك حيث استقر هو وزوجته سماح سهيل الطبيبة في أحد المشافي البريطانية.