انت الان تتابع خبر ضعي قليل من القرنفل على القهوة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض بسرعة بمجرد ظهورهم.. التحضير والاستعمال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع تقدم العمر، يفقد الشعر لونه الطبيعي ويتحول إلى اللون الأبيض أو الرمادي، ويُعد الشيب من الأمور الطبيعية التي تحدث للجميع، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في إخفاءه بطرق مختلفة.

مثل استخدام الصبغات الكيميائية، ولكن الصبغات الكيميائية قد تحتوي على مواد ضارة بالشعر، مثل الأمونيا والبارابين، والتي يمكن أن تسبب تلف الشعر وتقصفه، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لصبغ الشعر،

مثل استخدام وصفة القرنفل والقهوة.وصفة القرنفل والقهوة لصبغ الشعرتُعد وصفة القرنفل والقهوة من الوصفات الطبيعية الفعالة لصبغ الشعر باللون البني، حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي لها خصائص مما يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية من فروة الرأس ومنع ظهور القشرة، كما أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، أما القرنفل فهو يحتوي على مادة الأوجينول التي لها خصائص مضادة للبكتيري

والفطريات، مما يساعد على تطهير فروة الرأس ومنع ظهور قشرة الرأس، كما أن القرنفل يحتوي على خصائص ملونة تساعد على صبغ الشعر باللون البني.