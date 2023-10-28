انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف عن مستقبل مصر في 2024: فوز السيسي واستقرار اقتصادي وفيلم عن عمر الشريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلى عبد اللطيف هي خبيرة أبراج وفلك لبنانية، اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق بعضها، وأثارت جدلاً واهتماماً في العالم العربي. مع اقتراب عام 2023 من نهايته، توقعت ليلى عبد اللطيف بعض الأمور التي تخص اقتصاد ومستقبل مصر في 2024، بالإضافة إلى بعض التوقعات التي تخص مصير الصراعات الدائرة بالعالم في عام 2024. في هذا المقال، سنستعرض أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر، ومصادرها الموثوقة.

فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

أشارت خبيرة الأبراج إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيحظى بدعم شعبي واسع، نظراً لإنجازاته في مجالات التنمية والأمن والسلام. كما توقعت أن يكون للسيسي دور محوري في حل الأزمات الإقليمية والدولية، وأن يكون صديقاً لكل الدول المحبة للسلام.

استقرار الوضع الاقتصادي

شملت توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر استقراراً في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما توقعت أن يشهد الجنيه المصري تحسناً أمام الدولار، وأن يزدهر قطاع السياحة بعد تخفيف جائحة كورونا. كما توقعت إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والذي سيسهم في زيادة دخل مصر من الملاحة والتجارة.

ظهور فيلم أو مسلسل عن عمر الشريف وفاتن حمامة

توقعت خبيرة الأبراج ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل درامي يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف، وحياة فاتن حمامة، والذان كانا من أشهر نجوم السينما المصرية والعالمية. كما توقعت أن يحظى هذا العمل بإعجاب وإشادة من قبل المشاهدين والنقاد، وأن يكشف عن جوانب جديدة من حكاية حبهما.