انت الأن تتابع خبر تعرف على كيفية صلاة خسوف القمر وعدد ركعاتها ووقت صلاتها.. وما هي الأدعية المستحبة لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسوف القمر يعد ظاهرة فلكية نادرة ومذهلة تستحق الاهتمام والمتابعة،لذلك، يتساءل العديد من الناس عن كيفية صلاة الخسوف، والتي هي صلاة خاصة اختصت بها الشريعة الإسلامية لأدائها في مثل هذه اللحظات الفلكية الاستثنائية، ستجدون في هذا الدليل الخطوات البسيطة لأداء صلاة الخسوف.

كيفية صلاة خسوف القمر

عندما يقترب موعد خسوف القمر وتكون في حاجة لأداء هذه الصلاة الخاصة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تبدأ صلاة الخسوف بتكبيرة الإحرام، ثم يتم استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح.

2. يلي ذلك الاستعاذة والبسملة.

3. يتوجب على المصلي قراءة الفاتحة وسورة طويلة في القيام الأول، ثم يركع طويلا ويسبح.

4. بعد الرفع من الركوع وأثناء الاعتدال، يجب قراءة الفاتحة وسورة طويلة أخرى.

5. يليها ركوع آخر قبل الرفع.

6. ثم السجود بسجدتين طويلتين.

7. تُصلى الركعة الثانية مثل الركعة الأولى في كل ما يفعل.

8. في الختام، يتم قراءة التشهد والتسليم.

وقت صلاة الخسوف

وقت صلاة الخسوف يبدأ من ابتداء الخسوف ويستمر حتى نهايته، في هذا الوقت، يجوز للمسلم أداء صلاة الخسوف، وفي حالة وقوع الخسوف، يُشجع على أداء الصلاة دون الحاجة إلى إعادتها حتى لو انتهى الخسوف في وسط الصلاة، يمكن للمصلي أن يكمل صلاته ويستمر في الدعاء والاستغفار بعد انتهاء الخسوف.

هذا الوقت الفلكي الخاص يعتبر فرصة للمسلمين للتفرغ للعبادة والتضرع إلى الله تعالى، ولهذا يجب أن يكون التركيز والخشوع موجودين خلال أداء صلاة الخسوف، ويُشجع على زيادة الدعاء والاستغفار خلال هذا الوقت لطلب الخير والرحمة من الله.

طريقة جميلة للتقرب إلى الله

خلال مشاهدة خسوف القمر، يُشجع المسلمون أيضًا على التذكير بالله والاستغفار والتسبيح، مستغلين هذه الفرصة الفلكية للتقرب من الله وزيادة الخشوع في أدائهم، إن صلاة الخسوف هي فرصة للمسلمين للمشاركة في عبادة خاصة والتأمل في عظمة خلق الله خلال هذه الظاهرة الكونية النادرة، يمكن للجميع تعلم كيفية أداء هذه الصلاة والاستفادة منها.

عدد ركعات صلاة الخسوف

صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.

أدعية صلاة خسوف القمر

1. “اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.”

2. “الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه،ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.”

3. “اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد – صلى الله عليه وسلم -.. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.”

ملاحظات مهمة للصلاة

في صلاة الخسوف لا يسن الإطالة في الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد.

تصح صلاة الخسوف بأي قدر من القراءة، لكن من المستحب إطالتها.

هناك بعض العلماء رأوا أنه لو صلى المسلم ركعتين كالنافلة صحت صلاته وأجزأته للكسوف لكن فاتته سُنة صلاة الكسوف الواردة عن النبي .