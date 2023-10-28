انت الان تتابع خبر اشلاء الاطفال تجعل "إيلون ماسك" ينقلب على إسرائيل وينتصر للفلسطينيين ويقدم على خطوة شجاعة غير متوقعة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ناقش رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إيلون ماسك، إمكانية حظر المنصة في أوروبا، بعدما طالبته المفوضية الأوروبية بحذف المحتوى المؤيد لفلسطين بسبب القانون الجديد للخدمات الرقمية.واشارت مجلة "بيزنس إنسايدر" نقلا عن مصدر مطلع في الشركة: الى ان "يشعر ماسك بالإحباط المتزايد بسبب ضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.. ناقش رجل الأعمال إمكانية جعل التطبيقات ببساطة غير متاحة في المنطقة أو منع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إليها".

واوضحت المجلة، أنه "على الرغم من أن ماسك التقى "مرتين على الأقل" في عام 2023 مع المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون لمناقشة ما يتعين على "إكس" القيام به للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أن رجل الأعمال "فقد صبره".وبعد الأحداث الأخيرة قال الفرنسي "تيري بريتون" وهو رئيس التجارة والصناعة في الاتحاد الأوروبي: يجب على منصة X معالجة المحتوى المخالف والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

قال ذلك بعد انتشار مقاطع لأطفال ممزقة أجسادهم ومنشورات قد تشكك في الروايات الرسمية للكيان الاسرائيلي وبعض الدول التي تدعمه.

رد إيلون ماسك قائلاً: سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف للجميع وهذا ما يدعمه الاتحاد الأوروبي ويسعى إليه، لذلك أرجو منكم إدراج المخالفات التي تلمحون لها، حتى يتمكن الجمهور بنفسه من رؤيتها والحكم عليها، أرجو إظهار الأدلة.ثم ناقش ماسك بعدها إمكانية إخراج المنصة من الاتحاد الأوروبي لأنها تضيق الخناق على حرية التعبير وتعدد الآراء.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقا مع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد مزاعم بأنها تنشر معلومات مضللة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا رسميا لشركات التكنولوجيا بعقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة "حماس" من على منصات التواصل الاجتماعي.ويواجه المحتوى الفلسطيني والمحتوى الداعم لفلسطين، حملة حذف وإزالة واسعة من شبكات التواصل الاجتماعي، متذرعين بأنه محتوى ينتهك قوانين المجتمع.

وفجر يوم السبت 7 تشرين الاول 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.وكانت المفوضية الأوروبية خاطبت منصة "إكس" بخصوص الإجراءات المتبعة لوفاء الشبكة الاجتماعية بالتزاماتها، في ظل ما اعتبرته انتشارا لـ"دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة (إكس)" بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المفوض الأوروبي تيري بريتون، بين أشياء أخرى، إلى تقارير لـ"صور وتسجيلات ألعاب فيديو حدث بها تلاعب وتم تمريرها على أنها تسجيلات حقيقية"، وفق زعم المفوضية.

وتنطوي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية على عقوبات شديدة